دریغا که احکامِ یزدان خطاست
که معیارِ داور نه پول و طلاست
*
بداند هر آن کس که اهلِ عباست
جهنم نه جای فقیهی چو ماست
*
ندارم رضایت از این منجلاب
چو هر شب نباشد بساطِ کباب
*
ندانم چرا ساکنِ دوزخم
که شِمری کِشاند عنان و نخم
*
چرا این جهنم ندارد دری؟
که آن را گشاید یدِ حیدری
*
نفهمند اینها کلامِ مرا
بِبُرَد زبانی که گوید چرا
*
دگر پر نگویم ز جنگ و جهاد
که هذیانِ مُزمن بدادم به باد
*
نبینم نشانی ز زندان و دار
نه ون هایِ گشتی پر از پاسدار
*
چو تنگ است اینجا فضای قفس
اگر دود خیزد بگیرد نفس
*
دوباره بگویم که حُکمم خطاست
گواهِ صدیقم جنابِ عطاست
