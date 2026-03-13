* رضا پهلوی: «من، دانشجوی منتقد تاریخ معاصر ایران هستم.»

*روشنفكرِ ایدئولوژیک از داده های موجود تاریخی-سیاسی فراتر نمی رود بلكه روز به روز در گرداب باورها و فرضیه های از پیش داده شده فروتر می رود.

* ایران، اینک بر هر آرمان و عقیده و انتخابی تقدّم دارد.

***

بخش نخست

کاوه: در قبل و بعد از انقلاب ۵۷، ما چند كتاب تحقیقی در بارۀ اسلام از شما خوانده ایم. در بعضی تحقیقات تاریخی راجع به انقلاب ۵۷ و ظهور خمینی، از «حملۀ دوّم اعراب به ایران» صحبت می شود و حتّی تأكید می شود كه «حملۀ اعراب در چهارده قرن پیش،با دین اسلام ارتباطی ندارد»...

ع.م: بله! این تحقیقات ـ در واقع ـ بجای اشاره به «آمر»(اسلام) به «مأمور» (اعراب) توجّه دارند و نوعی كینۀ نژادی نسبت به اعراب را تبلیغ می كنند. این محقّقان توضیح نمی دهند كه كدام ایمان یا ایدئولوژی به اعراب نیرو داد؟ و اساساً اعراب با الهام از چه اعتقاد و ایمانی به ایران حمله كردند؟ و آنهمه قتل عام ها و خرابی ها و ویرانی ها و غنیمت ها و برده كردن ها براساس كدام دستور ایمانی یا توصیه قرآنی صورت گرفته است؟از این ها گذشته، این محققان وقایع خونین در كشورهای عربی(خصوصآ الجزایر) را چگونه توضیح می دهند؟ با «حملۀ دوّم اعراب به یک كشور عربی»؟!!!

با اینگونه توجیهات تاریخی است كه جامعۀایران ـ حداقل از انقلاب مشروطیت تا کنون ـ انواع و اقسام اسلام های «راستین» را تجربه كرده است بی آنكه بتواند اسلام را(بعنوان یک مسئله شخصی، خصوصی و وجدانی) از عرصۀ مناسبات اجتماعی ـ سیاسی به زاویۀ مساجد و حوزه های دینی سوق دهد. از این نظر متفكران دورۀ مشروطیت یكصد سال از محققان و متفكران ما جلوتر بودند.

کاوه: آیا یكپارچه كردن انواع اسلام ها، ما را از درك ویژگی ها و پیام های هریك باز نمی دارد؟ مثلاً شما فكر نمی كنید كه اسلام دكتر سروش كه این روزها محور بحث های سیاسی و مبارزاتی در ایران شده اند، با اسلام متفكران دیگر،تفاوت اساسی داشته باشد؟ حداقل آقای سروش معتقد به جدائی دین از دولت هستند...

ع.م: بنده در بارۀ انواع و اقسام اسلام راستین در كتاب « ملاحظاتی در تاریخ ایران » صحبت كرده ام. در آن كتاب، بطور تطبیقی نشان داده ام كه وجوه متفاوت یا مشترک اندیشه های خمینی، شریعتی و مجاهدین ـ خصوصاً در بارۀ آزادی و دموكراسی ـ كدام ها هستند. اندیشه های آقای سروش هم همان تشیّع علوی و اسلام نبوی شریعتی و مجاهدین است با این تازگی كه پس از تجربه خونین حكومت اسلامی، آقای سروش ـ اینک ـ با احتیاط و شرمندگی و تأخیر، از «جدائی دین و سیاست» حرف می زنند، با اینحال باید بدانیم كه این «موضع گیری» اساساً برای حفظ و نجات اسلام است نه برای استقرار آزادی و دموكراسی در ایران. متفكرانی مانند آقای سروش اگر بخواهند روزی بین ایران و اسلام و یا بین آزادی و اسلام یكی را انتخاب كنند، آن یک، فكر می كنم اسلام خواهد بود نه ایران و نه آزادی. از این گذشته،می دانیم كه آقای سروش ـ بعنوان یك فیلسوف و متفكر اسلامی ـ سال ها در مهمترین ارگان فرهنگی رژیم (یعنی در شورای انقلاب فرهنگی) برای گسترش «انقلاب فرهنگی» و «پاكسازی» دانشگاه ها و مدارس عالی، نقش فعّال و اساسی داشته اند. در این همه سال ها، فجایع هولناكی بر ملّت و میهن ما گذشته است و آقای سروش، بعنوان یک روشنفكر متعهد، كجا بودند؟

کاوه: تفاوت آقای سروش با دیگران چیست؟

ع.م: تفاوت همانست كه مرحوم شریعتی(یعنی نمایندۀ اسلام مدرن) در توضیح مخالفت های خود با علمای حوزۀ علمیه قم گفته بود، یعنی: اختلاف بر سرِ شكل بیان و یا بقول شریعتی: «اختلاف در ظرف های بیانی، شكل و شیوه نشر حقایق ثابت و لایتغیر اسلام است». شریعتی ـ بدرستی ـ دریافته بود كه «اگر محتوای اسلام را ـ كه حقایق ثابتی است ـ در شكل و ظرف های بیانی تازه مطرح نكنیم، ظرف و مظروف ـ هر دو ـ نابود می شوند»... از یاد نبریم كه كشمكش ها و اختلافات شریعتی با آخوندها نیز بسیار تند بود با اینحال او در ماهیّت این اختلاف تأكید می كرد: «اختلاف من با او [آخوند] اختلاف پسر و پدری است در داخل یك خانواده، بنابراین كماكان انتقاد و پیشنهاد می كنم، اما در برابر بیگانه [یعنی غیراسلامی ها، غیرمذهبی ها، كمونیست ها و كافرها] تسلیم محض آنها [مُلّاها] هستم...» با این استدلال ها بود كه شریعتی با رنگ كردن عقب مانده ترین آراء اسلامی و تحویل آنها به جوانان مشتاق و پرشور، تأثیرات مخربی بر شعور نسل جوان ما باقی گذاشت. سید احمد خمینی در بارۀ نقش شریعتی در پیدائی انقلاب اسلامی تأكید می كرد:

-«پدرم [آیت الله خمینی] برای مردم و انقلاب اسلامی چیزی نداشته و كاری نكرده، همه از آنِ دكتر شریعتی است.»

کاوه: امّا سروش اعتبار عقل و آزادی را می پذیرند. مثلاً او در مقاله ای بنام «عقل و آزادی» می گوید: «آزادی، اصل است و حتّی سابق بر عُبودیت است... ما حتّی اگر بندگی را قبول داریم برای اینست كه آزادانه بندگی را برگزیده ایم. اگر كسی مجبورانه و به تحمیل، بندگی را برگزیده باشد، این بندگی نیست. بندگی، مسبوق به حُرّیت بندگی است. اگر این بندگی، مسبوق به آن حُرّیت نباشد ارزشی ندارد...»

ع.م: واقعاً این عقاید شبه فلسفی یعنی چه؟ ما، در قبل از انقلاب، آنقدر درگیر بحث «زیربنا» و «روبنا» و مشغول فلسفۀ دیالكتیكی «مرغ» و «تخم مرغ» بودیم كه تا چشم باز كردیم دیدیم هم «زیربنا» را از دست دادیم و هم «روبنا» را. هم «مرغ» را دزدیدند و هم «تخم مرغ» را.. پاسخ به حرف های شبه فلسفی و فریبای آقای دكتر سروش، همان ارزیابی درخشان ماركس در مورد «لوتر» است. شما بجای «لوتر» نام آقای سروش را بگذارید ببینید چه شباهت شگفتی دارند:

لوتر (آقای سروش) بر بندگی خداوند، پیروز شده، زیرا او بندگی از روی ایمان را بجای آن نشاند. او ایمان به سلطه را در هم كوبید زیرا كه او سلطه ایمان را تجدید نمود. او كشیش (آخوند) را به عامی تبدیل كرد، زیرا كه او عامی را به كشیش (آخوند) مبدل كرد. او انسان را از مذهب گرائی ظاهری آزاد ساخت، زیرا كه او مذهب گرائی را بباطن انسان منتقل نمود. او تن را از زنجیرها رها ساخت زیرا كه او دل را به زنجیر كشید.