در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، نمی‌توان بدون طی روندهای حقوقی به فرد یا گروهی اتهام وارد کرد یا برچسب سیاسی زد. اگر فرد، حزب یا گروهی متهم به نقض قانون باشد، رسیدگی به این موضوع باید از مسیرهای قانونی و در مراجع صالح قضایی انجام شود. تا زمانی که یک دادگاه ذی‌صلاح بر اساس قانون اساسی و معیارهای حقوقی، حکم مشخصی صادر نکرده باشد، نسبت دادن اتهاماتی مانند «تجزیه‌طلبی» به یک حزب یا جریان سیاسی از نظر حقوقی محل تردید است.

حنیف حیدرنژاد- در فرهنگ سیاسی ایران در ارتباط با برخی احزاب و نیروهای سیاسی از واژه «تجزیه طلب» استفاده می شود. در سال های اخیر استفاده از این واژه در شبکه های اجتماعی بسیار گسترده شده و به راحتی و به سادگی بکار گرفته می شود. به نحوی که این واژه بیشتر از آنکه بیان یک واقعیت یا توصیف یک ماهیت باشد، به یک اتهام یا یک برچسب تبدیل شده است.

برچسب‌زنی و اتهام‌های بی‌پایه به گروه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند به اعتماد عمومی و انسجام ملی آسیب وارد کند. این موضوع برای جامعه ایران که در آستانه مرحله پیشاگذار از جمهوری اسلامی قرار دارد و بزودی وارد دوره‌ پرتنش گذار سیاسی خواهد شد، اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی، پرهیز از اتهام‌زنی‌های شتاب‌زده و تکیه بر گفت‌وگوی سیاسی و استدلالی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

استفاده از واژه «تجزیه‌طلب» نیازمند دقت مفهومی و استناد به معیارهای روشن سیاسی و حقوقی است. به‌کارگیری این واژه بدون توجه به تفاوت میان استقلال‌طلبی، فدرالیسم، خودمختاری یا حق تعیین سرنوشت می‌تواند به سوءتفاهم‌های سیاسی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. از این‌رو در فضای سیاسی ایران، به‌ویژه در شرایط گذار، ضروری است که تحلیل‌های سیاسی با دقت مفهومی و پرهیز از برچسب‌زنی همراه باشد.

مشروح مقاله در فایل PDF

در پایان مقاله پیوستی از نیروهای مختلف سیاسی با مواضع متفاوت در ارتباط با حقوق اقوام/ ملیت ها آورده شده است.