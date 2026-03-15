ترامپ در این گفت‌وگو گفت: «ایران می‌خواهد توافق کند، و من نمی‌خواهم آن را انجام دهم چون شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست.»

ترامپ تایید کرد که یکی از عناصر چنین توافقی می‌تواند تعهد حکومت ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه هسته‌ای باشد.

تردید درباره زنده بودن رهبر جدید حکومت ایران

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که او زنده باشد.

او گفت: «نمی‌دانم اصلاً زنده است یا نه. تا حالا هیچ‌کس نتوانسته او را نشان دهد.»

ترامپ همچنین افزود شنیده است که ممکن است او کشته شده باشد، اما این خبر را «یک شایعه» توصیف کرد. او اضافه کرد اگر خامنه‌ای زنده باشد «باید کار بسیار هوشمندانه‌ای برای کشورش انجام دهد، و آن تسلیم شدن است.»

تهدید ادامه عملیات علیه حکومت ایران

ترامپ در مجموع تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او توان نظامی تهران به‌طور کامل از بین برود.

او گفت: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که مطمئن شویم [حکومت] ایران دیگر هرگز نمی‌تواند زورگوی خاورمیانه باشد.»