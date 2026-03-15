Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای زنده باشد

trump.jpgایران اینترنشنال - شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در یک گفت‌وگوی تلفنی نزدیک به ۳۰ دقیقه‌ای اعلام کرده است که با وجود تمایل [حکومت] ایران برای مذاکره درباره پایان جنگ، هنوز حاضر به توافق نیست زیرا به گفته او «شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست».

ترامپ در این گفت‌وگو گفت: «ایران می‌خواهد توافق کند، و من نمی‌خواهم آن را انجام دهم چون شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست.»

ترامپ تایید کرد که یکی از عناصر چنین توافقی می‌تواند تعهد حکومت ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه هسته‌ای باشد.

تردید درباره زنده بودن رهبر جدید حکومت ایران
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که او زنده باشد.

او گفت: «نمی‌دانم اصلاً زنده است یا نه. تا حالا هیچ‌کس نتوانسته او را نشان دهد.»

ترامپ همچنین افزود شنیده است که ممکن است او کشته شده باشد، اما این خبر را «یک شایعه» توصیف کرد. او اضافه کرد اگر خامنه‌ای زنده باشد «باید کار بسیار هوشمندانه‌ای برای کشورش انجام دهد، و آن تسلیم شدن است.»

تهدید ادامه عملیات علیه حکومت ایران
ترامپ در مجموع تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او توان نظامی تهران به‌طور کامل از بین برود.

او گفت: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که مطمئن شویم [حکومت] ایران دیگر هرگز نمی‌تواند زورگوی خاورمیانه باشد.»

مطلب قبلی...
shooting.jpg
مطلب بعدی...
akhoond2.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-1.jpg
daily12.jpg
one2.jpg
oholic15.jpg
goftar15.jpg
gtvlarge.jpg
goftar14.jpg
one14.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
iranmall.jpg
goftar14-2.jpg
goftar14-3.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy