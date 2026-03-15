منوتو - پلیس آلمان اعلام کرد بامداد شنبه چندین گلوله به سوی یک خانه مسکونی در خیابان «پرلیزرکر» در شهر آخن شلیک شده است.
بر اساس گزارش روزنامه آلمانی Aachener Zeitung، این تیراندازی حدود ساعت ۲:۱۵ بامداد رخ داده و دستکم سه گلوله به پنجره ساختمان اصابت کرده است. در این حادثه کسی زخمی نشده است.
در تصاویر منتشرشده دیده میشود پنجرهای که هدف تیراندازی قرار گرفته، دارای تصویری از خاندان پهلوی و همچنین پرچم شیر و خورشید بوده است.
به گفته نیروهای امدادی، یکی از گلولهها به لوله گاز ساختمان آسیب رسانده و به همین دلیل ساختمان به طور موقت تخلیه شده است. پس از ایمنسازی محل، ساکنان صبح شنبه توانستند به خانههای خود بازگردند.
پلیس آخن اعلام کرده تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این تیراندازی ادامه دارد.
