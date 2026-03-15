Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » حمله به سایت پرتاب پهپاد در غرب ایران؛ تعقیب و هدف قرار دادن نیروهای سپاه هنگام فرار

drone.jpgارتش اسراییل ویدیویی از حملات نیروی هوایی این کشور به برخی مواضع نظامی در غرب ایران را منتشر کرد. حساب کاربری ارتش اسراییل در ایکس با انتشار این ویدیو اعلام کرد در جریان حمله‌ای در غرب ایران، محل ذخیره‌سازی پهپادها در یک سایت پرتاب را هدف قرار داده و نیروهای فعال در آن محل را از بین برده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده، یک هواگرد نیروی هوایی این کشور با اتکا به «اطلاعات دقیق و در زمان واقعی»، سایتی را که برای ذخیره و آماده‌سازی پهپادها در داخل یک محل پرتاب در غرب ایران ایجاد شده بود، هدف قرار داد. در این حمله، واحد پهپادی که به گفته ارتش اسراییل در حال فرار از محل بود، کشته شد.

پس از این حمله، نیروهای سپاه که در حال فرار بودند ردیابی شده و مورد هدف قرار گرفته شدند.

