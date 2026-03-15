ارتش اسراییل ویدیویی از حملات نیروی هوایی این کشور به برخی مواضع نظامی در غرب ایران را منتشر کرد. حساب کاربری ارتش اسراییل در ایکس با انتشار این ویدیو اعلام کرد در جریان حمله‌ای در غرب ایران، محل ذخیره‌سازی پهپادها در یک سایت پرتاب را هدف قرار داده و نیروهای فعال در آن محل را از بین برده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده، یک هواگرد نیروی هوایی این کشور با اتکا به «اطلاعات دقیق و در زمان واقعی»، سایتی را که برای ذخیره و آماده‌سازی پهپادها در داخل یک محل پرتاب در غرب ایران ایجاد شده بود، هدف قرار داد. در این حمله، واحد پهپادی که به گفته ارتش اسراییل در حال فرار از محل بود، کشته شد.

پس از این حمله، نیروهای سپاه که در حال فرار بودند ردیابی شده و مورد هدف قرار گرفته شدند.

IAF releases footage from western Iran: An Air Force aircraft struck a drone storage site using real-time intelligence.



After the strike, fleeing Iranian soldiers were tracked and eliminated in follow-up strikes.

