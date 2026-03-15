Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » انفجارهای مهیب پیاپی در همدان؛ قلب مراکز نظامی زیر آتش

hamedan.jpgموج انفجارهای پیاپی در همدان؛ مراکز نظامی و حکومتی هدف قرار گرفتند

سایت «رویداد ۲۴» از شنیده شدن صدای انفجار شدید در همدان در صبح یکشنبه خبر داد.

طبق گزارش‌های دریافتی از منابع محلی، حدفاصل ساعت ۲۲:۴۰ تا ۲۲:۴۶ شامگاه یکشنبه، صدای چندین انفجار مهیب در نقاط مختلف شهر همدان شنیده شد که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منطقه گشته است.

بر اساس روایت شاهدان عینی، حوالی ساعت ۲۲:۴۵ انفجاری در منطقه «ارم» رخ داد. گزارش‌ها حاکی است که یک ساختمان متعلق به سپاه پاسداران در این منطقه هدف قرار گرفته و آسیب‌های جدی به آن وارد شده است. همچنین پادگانی در نزدیکی «اسطبل مکارچی» از دیگر نقاطی است که هدف حمله قرار گرفته است.

شدیدترین موج حملات در محدوده «قاسم‌آباد» همدان گزارش شده است؛ جایی که دست‌کم هفت انفجار پیاپی به وقوع پیوست.

