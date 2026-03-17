Tuesday, Mar 17, 2026

صفحه نخست » تسنیم: به تیم مرتبط با وحید آنلاین حمله موشکی کردیم

وحید آنلاین: خبر ندارم vo.jpg

ایران وایر - وحید آنلاین، روز دوشنبه ۲۶ اسفند با انتشار مطلبی در تلگرام خود ادعای خبرگزاری تسنیم مبنی بر «هدف قرار گرفتن تیم مرتبط با این حساب در حمله موشکی» را بی اساس خواند و گفت «خبر ندارم به کجا حمله شده» است. او تاکید کرد که یک شهروند عادی است و ارتباطی با هیچ نهاد یا گروهی ندارد.

ساعاتی پیش، خبرگزاری‌های امنیتی فارس و تسنیم، مدعی شده‌اند حساب‌های مرتبط با وحید آنلاین «هک» شده و اطلاعاتی درباره ارتباط او با نهادهای اطلاعاتی خارجی به‌دست آمده است. تسنیم همچنین به نقل از گروهی موسوم به «حنظله» ادعا کرده است فهرستی ۱۸۰ هزار نفری از اعضای کانال منتسب به او به همراه شماره‌های تلفن منتشر شده و این فرد «مستقیما تحت هدایت سیما شاین»، معاون پیشین موساد، فعالیت می‌کند.

این رسانه در ادامه مدعی شده مختصات جغرافیایی تیم پشت این حساب شناسایی و با حملات موشکی هدف قرار گرفته است.

در مقابل، وحید آنلاین با انتشار متنی در حساب‌های کاربری خود این ادعاها را «چرند» خواند و تاکید کرد که نه هک شده و نه اتفاق خاصی برایش رخ داده است. او نوشت که در خانه خود در ایالت مریلند آمریکا حضور دارد و تمامی فعالیت‌هایش را به‌صورت فردی انجام می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به انتشار برخی اطلاعات هویتی‌اش نوشت که نهادهای امنیتی سال‌ها از هویت شناسنامه‌ای او اطلاع داشته‌اند و اکنون با انتشار این اطلاعات تلاش کرده‌اند چنین القا کنند که به‌تازگی به آن دست یافته‌اند. به گفته او، برخی جزئیات منتشرشده نیز نادرست است، از جمله محل تولد و تاریخ تولد.

وحید آنلاین در ادامه هرگونه ارتباط با جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، چه در داخل و چه خارج از ایران را رد کرد و تاکید کرد ادعاهایی مانند همکاری با وب‌سایتی به نام «کلمه» صحت ندارد. او همچنین درباره شایعات مربوط به غیبت‌های کوتاهش در فضای مجازی نوشت که دلیل آن تنها کمبود وقت است و «جای هیچ‌گونه نگرانی نیست».

گزارش اختصاصی یا عملیات روانی؟ پشت پرده گزارش فرناز فصیحی در نیویورک‌تایمز درباره جنگ قدرت در تهران
امشب شب چهارشنبه سوری و جشن و سرور نیست؛ شب زد و خورد و جنگ است؛ ف. م. سخن

