ایندیپندنت - درحالی که پس از تایید کشته شدن علی لاریجانی، خبرگزاری‌های حکومتی نیز اذعان کرده‌اند که آمریکا و اسرائیل در حال حذف مقامات ارشد باقی‌مانده در سیستم جمهوری اسلامی هستند و آن را اقدامی برای «تضعیف روحیه» عنوان کرده‌اند، گزارش‌ها در بامداد چهارشنبه حاکی از وقوع یک انفجار در منطقه زعفرانیه است.

همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه ترور هدفمند دیگری در این منطقه انجام شده، افزایش یافته است. هنوز ارتش اسرائیل یا منابع رسمی اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده‌اند.