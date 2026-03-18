Wednesday, Mar 18, 2026

صفحه نخست » فریب با ۱۵ اتاق جواب نداد؛ موشک اسرائیلی دقیقاً به اتاق فرماندهان سپاه خورد

بر اساس ادعایی که در شبکه اجتماعی ایکس توسط الی دیوید منتشر شده، چهار فرمانده سپاه پاسداران که در لبنان حضور داشتند برای مخفی ماندن ۱۵ اتاق در یک هتل را با نام‌های جعلی رزرو کرده بودند، اما تنها از یک اتاق استفاده می‌کردند و حتی دوربین‌های امنیتی هتل را نیز از کار انداخته بودند.

به گفته او، با وجود این اقدامات، محل دقیق حضور آنها شناسایی شد و یک موشک هدایت‌شده تنها همان اتاق را هدف قرار داد. در تصویری که همراه این ادعا منتشر شده، بخشی از یک هتل دیده می‌شود که به طور موضعی تخریب شده، در حالی که سایر قسمت‌های ساختمان سالم به نظر می‌رسد.

این ادعا هنوز به طور مستقل تأیید نشده، اما در صورت صحت، نشان‌دهنده سطح بالای نفوذ اطلاعاتی و دقت عملیاتی در شناسایی اهداف نظامی عنوان می‌شود.

