بر اساس ادعایی که در شبکه اجتماعی ایکس توسط الی دیوید منتشر شده، چهار فرمانده سپاه پاسداران که در لبنان حضور داشتند برای مخفی ماندن ۱۵ اتاق در یک هتل را با نام‌های جعلی رزرو کرده بودند، اما تنها از یک اتاق استفاده می‌کردند و حتی دوربین‌های امنیتی هتل را نیز از کار انداخته بودند.

به گفته او، با وجود این اقدامات، محل دقیق حضور آنها شناسایی شد و یک موشک هدایت‌شده تنها همان اتاق را هدف قرار داد. در تصویری که همراه این ادعا منتشر شده، بخشی از یک هتل دیده می‌شود که به طور موضعی تخریب شده، در حالی که سایر قسمت‌های ساختمان سالم به نظر می‌رسد.

Israel's intelligence is next-level:



4 IRGC commanders in Lebanon tried to hide. They booked 15 hotel rooms under false names, and used only 1 room. They disabled all hotel security cameras.



All 4 were killed today with a single missile to their room. No hotel guest was harmed. pic.twitter.com/eD30rfEzng -- Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 17, 2026

این ادعا هنوز به طور مستقل تأیید نشده، اما در صورت صحت، نشان‌دهنده سطح بالای نفوذ اطلاعاتی و دقت عملیاتی در شناسایی اهداف نظامی عنوان می‌شود.

