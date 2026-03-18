ویدیوی منتشرشده نشان می‌دهد احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، سه‌شنبه ۲۶ اسفند در تجمع حامیان حکومت، ترامپ را «دیوانه و نفهم» خواند و گفت: «او فرق بین هوش طبیعی و مغز و هوش مصنوعی را نمی‌داند.» رادان در ادامه گفت: «ترامپ شبیه شتر است و باید گفت ترامپ در خواب بیند پنبه‌دانه.»

رادان در ادامه گفت: «ترامپ شبیه شتر است و باید گفت ترامپ در خواب بیند پنبه‌دانه.»

