Thursday, Mar 19, 2026

صفحه نخست » کنترل خارک و یورش به قشم؛ سناریوهای احتمالی برای تفنگداران دریایی آمریکا

comando.jpgیورونیوز - در پی اقدام ایران به بستن تنگه هرمز در واکنش به حملات آمریکا و اسرائيل، قیمت نفت همچنان رو به افزایش است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، ترامپ برای یافتن راهی جهت بازگشایی تنگه هرمز دستیاران خود را تحت فشار قرار داده است. با این حال، به نظر می‌رسد بهترین گزینه استفاده از تفنگداران دریایی آمریکاست.

وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که پنتاگون یک نیروی واکنش سریع با عنوان «یگان اعزامی تفنگداران دریایی»، متشکل از حدود دو هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی را به خاورمیانه اعزام کرده است. به گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکایی، ایالات متحده می‌تواند از این تفنگداران برای تصرف یک یا چند جزیره در جنوب ایران، چه به عنوان اهرم فشار و چه به عنوان پایگاهی برای مقابله با حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری استفاده کند.

این یگان در حال حاضر سوار بر کشتی تهاجمی آبی-خاکی «یو‌اس‌اس تریپولی» (USS Tripoli) عازم خاورمیانه است و احتمالا کمی بیش از یک هفته دیگر به منطقه می‌رسد.

«یگان اعزامی تفنگداران دریایی» چیست؟

یگان اعزامی تفنگداران دریایی نیرویی خودکفا است که عملیات خود را از روی کشتی‌ها انجام می‌دهد و از آن‌ها به‌عنوان پایگاه متحرک استفاده می‌کند.

این یگان از چهار بخش تشکیل شده است:

  • یک واحد رزمی زمینی از نیروهای پیاده‌نظام تفنگداران دریایی که به خودروهای زرهی و توپخانه مجهز است.
  • یک واحد هوایی شامل هواپیماهای ملخی MV-22 Osprey، هلیکوپترها و جنگنده‌های عمود پروازی چون F-35B.
  • یک تیم فرماندهی که حرکات یگان را هماهنگ می‌کند.
  • و یک گردان لجستیکی که وظیفه پشتیبانی، تدارکات و نگهداری تجهیزات را بر عهده دارد.

تخصص این یگان در انجام یورش‌های دریایی و هوایی است.

ایران عملا تنگه هرمز، آبراهی که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند را بسته است. این اقدام اقتصاد جهانی را دچار آشفتگی کرده، قیمت بنزین را در آمریکا و دیگر نقاط بالا برده و برای آقای ترامپ مشکلات نظامی و سیاسی ایجاد کرده است.

نیروهای آمریکایی در تلاش‌اند با حمله به تاسیسات موشکی، پهپادی و مین‌گذاری دریایی ایران توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید تنگه هرمز را تضعیف و این آبراه را بازگشایی کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز سه‌شنبه اعلام کرد که از چندین مهمات نفوذگر عمیق ۲.۲ تنی برای حمله به انبارهای موشک‌های کروز ضد کشتی ایران استفاده کرده است.

با این حال، به‌رغم سه هفته بمباران بی‌وقفه از سوی آمریکا و اسرائیل، ایران همچنان به حمله به مواضع آمریکا و متحدانش در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

کیتلین تالمج، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و استاد موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، گفت: «آمریکا هزاران پرواز عملیاتی انجام داده است، اما هنوز مطمئن نیستیم که همه این توانمندی‌ها نابود شده باشند. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اصلا روزی همه آن‌ها نابود خواهند شد یا نه.»

به گفته مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی، اضافه شدن «یگان اعزامی تفنگداران دریایی»، گزینه‌های بیشتری برای اعمال فشار بر تهران در اختیار آقای ترامپ می‌گذارد.

اقدامات احتمالی «یگان اعزامی تفنگداران دریایی» چیست؟

به گزارش وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی از جزایر جنوبی ایران برای استقرار زیرساخت‌های نفتی، پایگاه‌های موشکی و پنهان کردن قایق‌ها استفاده می‌کند. از میان این جزایر، مهم‌ترین آن‌ها از نظر اقتصادی جزیره خارک است که در بخش شمالی خلیج فارس و در فاصله حدود ۴۸۰ کیلومتری از تنگه هرمز قرار دارد و مرکز اصلی صادرات نفت ایران به شمار می‌رود.

ایالات متحده روز جمعه به تاسیسات نظامی این جزیره حمله کرد و آقای ترامپ روز دوشنبه تهدید کرد اگر ایران دست از مسدود کردن تنگه هرمز نکشد، خط لوله نفت این جزیره را هفد قرار می‌دهد.

به گفته کارشناسان و مقامات سابق آمریکایی، تفنگداران دریایی می‌توانند به‌جای نابود کردن زیرساخت نفتی خارک، این جزیره را تصرف کنند تا آمریکا از آن به‌عنوان اهرم فشاری برای بازگشایی تنگه استفاده کند.

فرانک مکنزی، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت: «۹۰ درصد نفت ایران از جزیره خارک عبور می‌کند. بنابراین واقعا دو انتخاب دارید. یا زیرساخت نفتی را نابود می‌کنید که آسیب جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی وارد می‌کند، یا آن را تصرف می‌کنید تا به‌عنوان یک برگ چانه‌زنی از آن استفاده کنید. در این صورت اقتصاد جهانی به‌طور دائمی تضعیف نمی‌شود.»

چنین یورشی به دو صورت قابل انجام است. تفنگداران می‌توانند با استفاده از هاورکرافت‌ها (شناورهای انتقالی از کشتی به ساحل) مستقیما از کشتی وارد ساحل جزیره خارک شوند.

راه دوم نیز از طریق هواست. تفنگداران می‌توانند با استفاده از هلیکوپترها از روی کشتی بلند شده و در ساحل فرود آیند.

به گفته جان میلر، فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا در فرماندهی مرکزی، تفنگداران دریایی همچنین ممکن است برای تصرف هر یک از جزایر دیگر در تنگه وارد عمل شوند. در این صورت نیروهای آمریکایی در موقعیت راهبردی بهتری برای هدف قرار دادن قایق‌های تندرو و موشک‌های ایران قرار می‌گیرند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، یکی از اهداف راهبردی جزیره قشم است. این جزیره بزرگ و پیکان‌شکل در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و محل استقرار شناورهای نیروی دریایی و تاسیسات موشکی زیرزمینی ایران است. همچنین تاسیسات بزرگ آب‌شیرین‌کن در آن قرار دارد که ایران آمریکا را به حمله به آن متهم کرده است. اندازه و موقعیت این جزیره به ایران امکان کنترل جریان ورود و خروج کشتی‌ها به تنگه را می‌دهد.

جزایر کیش و هرمز نیز می‌توانند اهداف دیگر تفنگداران دریایی آمریکایی باشد. به گزارش وال‌استریت ژورنال، قایق‌های تهاجمی کوچک رژیم ایران معمولا در جزیره هرمز پهلو می‌گیرند.

نیکول گراجفسکی، استادیار مرکز پژوهش‌های بین‌المللی سیانس‌پو و پژوهشگر برنامه سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، گفت: «برخی از این جزایر دارای تاسیسات مستحکم نظامی هستند و برخی دیگر نیز مکان‌های متروکه‌اند که در زمان شاه از آن‌ها استفاده می‌شد.»

استقرار تفنگداران دریایی در جزایر ساحلی ایران، به‌جای داخل خاک اصلی ایران، می‌تواند روزنه‌ای باشد که به دونالد ترامپ اجازه دهد ادعا کند به وعده‌اش مبنی بر عدم اعزام نیروهای آمریکایی به خاک ایران عمل کرده است.

آقای میلر گفت: «من اعزام آن‌ها را به داخل خاک ایران محتمل نمی‌دانم. به نظر من اگر قرار باشد جایی مستقر شوند، آن‌جا برخی از جزایر خلیج فارس خواهد بود که بتواند برای مدتی مزیت تاکتیکی ایجاد کند.»

مطلب قبلی...
ghazizadeh.jpg
مطلب بعدی...
IMG_5033.png
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18-1.jpg
daily2.jpg
one19.jpg
oholic19.jpg
gooyatv26.jpg
goftar23.jpg
goftar18.jpg
daily18-1.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
iranmall.jpg
goftar11-1.jpg
one18-1.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy