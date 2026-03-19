یورونیوز - در پی اقدام ایران به بستن تنگه هرمز در واکنش به حملات آمریکا و اسرائيل، قیمت نفت همچنان رو به افزایش است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، ترامپ برای یافتن راهی جهت بازگشایی تنگه هرمز دستیاران خود را تحت فشار قرار داده است. با این حال، به نظر می‌رسد بهترین گزینه استفاده از تفنگداران دریایی آمریکاست.

وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که پنتاگون یک نیروی واکنش سریع با عنوان «یگان اعزامی تفنگداران دریایی»، متشکل از حدود دو هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی را به خاورمیانه اعزام کرده است. به گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکایی، ایالات متحده می‌تواند از این تفنگداران برای تصرف یک یا چند جزیره در جنوب ایران، چه به عنوان اهرم فشار و چه به عنوان پایگاهی برای مقابله با حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری استفاده کند.

این یگان در حال حاضر سوار بر کشتی تهاجمی آبی-خاکی «یو‌اس‌اس تریپولی» (USS Tripoli) عازم خاورمیانه است و احتمالا کمی بیش از یک هفته دیگر به منطقه می‌رسد.

«یگان اعزامی تفنگداران دریایی» چیست؟

یگان اعزامی تفنگداران دریایی نیرویی خودکفا است که عملیات خود را از روی کشتی‌ها انجام می‌دهد و از آن‌ها به‌عنوان پایگاه متحرک استفاده می‌کند.

این یگان از چهار بخش تشکیل شده است:

یک واحد رزمی زمینی از نیروهای پیاده‌نظام تفنگداران دریایی که به خودروهای زرهی و توپخانه مجهز است.

یک واحد هوایی شامل هواپیماهای ملخی MV-22 Osprey، هلیکوپترها و جنگنده‌های عمود پروازی چون F-35B.

یک تیم فرماندهی که حرکات یگان را هماهنگ می‌کند.

و یک گردان لجستیکی که وظیفه پشتیبانی، تدارکات و نگهداری تجهیزات را بر عهده دارد.

تخصص این یگان در انجام یورش‌های دریایی و هوایی است.

ایران عملا تنگه هرمز، آبراهی که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند را بسته است. این اقدام اقتصاد جهانی را دچار آشفتگی کرده، قیمت بنزین را در آمریکا و دیگر نقاط بالا برده و برای آقای ترامپ مشکلات نظامی و سیاسی ایجاد کرده است.

نیروهای آمریکایی در تلاش‌اند با حمله به تاسیسات موشکی، پهپادی و مین‌گذاری دریایی ایران توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید تنگه هرمز را تضعیف و این آبراه را بازگشایی کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز سه‌شنبه اعلام کرد که از چندین مهمات نفوذگر عمیق ۲.۲ تنی برای حمله به انبارهای موشک‌های کروز ضد کشتی ایران استفاده کرده است.

با این حال، به‌رغم سه هفته بمباران بی‌وقفه از سوی آمریکا و اسرائیل، ایران همچنان به حمله به مواضع آمریکا و متحدانش در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

کیتلین تالمج، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و استاد موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، گفت: «آمریکا هزاران پرواز عملیاتی انجام داده است، اما هنوز مطمئن نیستیم که همه این توانمندی‌ها نابود شده باشند. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اصلا روزی همه آن‌ها نابود خواهند شد یا نه.»