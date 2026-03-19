می گویند: امریکا چرا خارک را زد؟ اینجا متعلق به ایران است نه صرفا جمهوری نکبت اسلامی! دیگر نمی گویند که ماشین جنگی جمهوری اسلامی با پول فروش نفت همین خارک تامین می شود و برای از کار انداختن این ماشین انسان کش باید جلوی کسب این درآمد گرفته شود.
می گویند: اسراییل چرا مدرسه ی فلان را زد؟ بچه ها که ماموران جمهوری نکبت اسلامی نیستند! دیگر نمی گویند که بغل آن مدرسه این جمهوری نکبت اسلامی ست که پایگاه می سازد، پرتابگر موشک کار می گذارد، نیروهای سرکوبگر ش را در این مدارس مستقر می کند، فلان وزیر ش در کلاس مدرسه اجلاس خبری می گذارد، زیر خیابان های شهر مثل موش صحرایی تونل می کند، مخفی گاه درست می کند و....
می گویند می گویند می گویند و باز هم می گویند. بعد هم به ایرانیانی که خواهان رهایی از شرّ جمهوری نکبت اسلامی هستند فحش و فضیحت می دهند و آن ها را خائن و وطن فروش می نامند.
نه قربان! نه امریکا مقصر است، نه اسراییل و نه ایرانیان خواهان رهایی از شرّ جمهوری نکبت اسلامی خائن و وطن فروش هستند. اتفاقا خائن و وطن فروش با ده ها دلیل روشن و غیر قابل انکار شماها هستید! آری شماها هستید! شما بگویید کیستید تا دلایل خدمت تان ارائه شود!
من خودم را عرض می کنم. همین الان اگر امریکا و اسراییل از من بخواهند که برای جنگیدن با نظام اسلامی به ایران بروم بدون لحظه ای معطلی می روم چون هدف ام آزادی ایران و مردم ایران است.
ولی شماها چه؟ نشسته اید در منازل تان، یا در ایران زار و زندگی و ثروت و مال دارید، یا درآمد و منفعت و سود و دلخوشی های اینچنین دارید، یا سالی چند مرتبه به ایران سفر می کنید و دلار هر چه بالاتر برود به شما بیشتر خوش می گذرد چون ریال بیشتری برای خرج کردن در اختیار دارید، خلاصه محال ممکن است نفع و استفاده ی مادی نداشته باشید، و صرفا دل تان برای به قول خودتان «زیرساخت ها» و بچه های مدرسه بسوزد، و نهایت مخالفت تان کمبود آزادی های اجتماعی و حجاب و امثال این هاست و در این هیچ شکی نیست چرا که اگر راست بگویید خودتان را با اسم و رسم معرفی می کنید و نگران این نیستید که به عنوان کسی که خواهان ماندگاری حکومت نکبت اسلامی ست کسی با شما کار داشته باشد.
اما امریکا و اسراییل که دارند کاری را که ما مردم ایران باید می کردیم و نمی توانستیم بکنیم انجام می دهند بد هستند و اَخ هستند و نباید به «ایران» تجاوز کنند!
پس دو کلام با شما انسان های بیکار و پرچانه و نفرت انگیز:
اول این که امریکا و اسراییل اگر می زنند در وهله ی اول برای خودشان و منافع خودشان و هست و نیست خودشان می زنند نه به خاطر من و شما. آن ها هیچ وظیفه ای در قبال ما که ۵۰ سال است این بختک اسلامی را روی کشورمان تحمل کرده ایم و این جانوران هست و نیست ما را، جوانان ما را، عمر ما را، فرهنگ ما را، منابع ما را، ثروت ما را از بین برده اند ندارند. اگر امروز منافع ما در از میان بردن دشمن داخلی و حکومتی با منافع آن ها همجهت شده است از بخت بلند ماست که داریم ثمرات اش را که در مرحله ی نخست از میان بردن سران نظام نکبت و کفتارهای تحت فرمان آن هاست می بینیم.
دوم این که شماها عامل و باعث ماندگاری این نظام آدمخوار و وحشی بوده اید و هستید و مستقیم و غیر مستقیم و به شکل موثر یا با تاثیر کم آن ها را زنده و پایدار نگه داشته اید و جرات هم ندارید برای حفظ و بقای آن مثل مردها و آدم های باوجود داوطلب شوید و جز چانه جنباندن کار عملی دیگری انجام دهید.
سوم افراد سرشناس شما مثل سروش و افشاری و نگهدار و دار و دسته های با نام و بی نام که در همین امریکا و اروپا سال هاست که چریده اند و هنوز هم می چرند و یک چیز هم از این کشورها طلبکار هستند باید به کشور محبوب شان بازگردند و زیر همین حکومت که سنگ اش را به سینه می زنند زندگی کنند و به جای حرف توو خالی و شعر و یاوه گویی از مزایای زندگی در جمهوری اسلامی برخوردار شوند. این حداقل انتظاری است که می توان از این ها داشت.
اما خبر بد برای شما ها این که کار شاید به همین حملات دقیق و نقطه زنانه که موشک به این بخورد به آن نخورد تیر این طرفی در برود آن طرفی در نرود ختم نشود. همان طور که ما در جنگ دوم جهانی دیدیم، امریکا می تواند در ایران هم نیرو پیاده کند و کاری که با هواپیما و موشک و پهپاد شدنی نیست از طریق زمین انجام دهد.
در این باره بیشتر و دقیق تر خواهم نوشت.