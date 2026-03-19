می گویند: امریکا چرا خارک را زد؟ اینجا متعلق به ایران است نه صرفا جمهوری نکبت اسلامی! دیگر نمی گویند که ماشین جنگی جمهوری اسلامی با پول فروش نفت همین خارک تامین می شود و برای از کار انداختن این ماشین انسان کش باید جلوی کسب این درآمد گرفته شود.

می گویند: اسراییل چرا مدرسه ی فلان را زد؟ بچه ها که ماموران جمهوری نکبت اسلامی نیستند! دیگر نمی گویند که بغل آن مدرسه این جمهوری نکبت اسلامی ست که پایگاه می سازد، پرتابگر موشک کار می گذارد، نیروهای سرکوبگر ش را در این مدارس مستقر می کند، فلان وزیر ش در کلاس مدرسه اجلاس خبری می گذارد، زیر خیابان های شهر مثل موش صحرایی تونل می کند، مخفی گاه درست می کند و....

می گویند می گویند می گویند و باز هم می گویند. بعد هم به ایرانیانی که خواهان رهایی از شرّ جمهوری نکبت اسلامی هستند فحش و فضیحت می دهند و آن ها را خائن و وطن فروش می نامند.

نه قربان! نه امریکا مقصر است، نه اسراییل و نه ایرانیان خواهان رهایی از شرّ جمهوری نکبت اسلامی خائن و وطن فروش هستند. اتفاقا خائن و وطن فروش با ده ها دلیل روشن و غیر قابل انکار شماها هستید! آری شماها هستید! شما بگویید کیستید تا دلایل خدمت تان ارائه شود!

من خودم را عرض می کنم. همین الان اگر امریکا و اسراییل از من بخواهند که برای جنگیدن با نظام اسلامی به ایران بروم بدون لحظه ای معطلی می روم چون هدف ام آزادی ایران و مردم ایران است.

ولی شماها چه؟ نشسته اید در منازل تان، یا در ایران زار و زندگی و ثروت و مال دارید، یا درآمد و منفعت و سود و دلخوشی های اینچنین دارید، یا سالی چند مرتبه به ایران سفر می کنید و دلار هر چه بالاتر برود به شما بیشتر خوش می گذرد چون ریال بیشتری برای خرج کردن در اختیار دارید، خلاصه محال ممکن است نفع و استفاده ی مادی نداشته باشید، و صرفا دل تان برای به قول خودتان «زیرساخت ها» و بچه های مدرسه بسوزد، و نهایت مخالفت تان کمبود آزادی های اجتماعی و حجاب و امثال این هاست و در این هیچ شکی نیست چرا که اگر راست بگویید خودتان را با اسم و رسم معرفی می کنید و نگران این نیستید که به عنوان کسی که خواهان ماندگاری حکومت نکبت اسلامی ست کسی با شما کار داشته باشد.