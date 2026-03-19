خبرنامه گویا

مهدی یحیی‌نژاد در شبکه اکس نوشت: حکومت ایران تصمیم گرفته است وضعیت کشور را عادی نشان دهد. در حالی‌که به‌راحتی می‌توانست با ایجاد کمبود در برق یا گاز و نسبت دادن آن به دشمنان، فضای جنگی در داخل بسازد، چنین کاری نکرده است. همچنین از تلفات غیرنظامیان هم استفاده تبلیغاتی گسترده‌ای نمی‌کند.

با نمایش عادی بودن اوضاع، حکومت تلاش می‌کند نشانه‌ای از ضعف بروز ندهد و اجازه ندهد مردم تصور کنند نظام در مسیر فرسایش و سقوط قرار گرفته است.

اما این رویکرد یک نقطه‌ضعف مهم دارد. در سطح بین‌المللی، چنین سیاستی باعث می‌شود حکومت نتواند حمایت جریان‌های ضدجنگ را جلب کند. تصاویر تکان‌دهنده از کشته‌شدن غیرنظامیان به‌ندرت منتشر می‌شود و همین باعث شده در کشورهای غربی موج بزرگی از اعتراض‌های ضدجنگ شکل نگیرد.

در داخل کشور هم حکومت با تحمیل نکردن فشار جدی اقتصادی و معیشتی، نتوانسته بخش‌هایی از جامعه را علیه جنگ بسیج کند یا آنها را درگیر فضای «دفاع اضطراری» کند.

The Iranian government has chosen to project normalcy. They could easily have created a wartime atmosphere by engineering shortages of electricity or gas and blaming enemies, but they have not. They are also not making major propaganda use of civilian casualties. By projecting... https://t.co/uvtbd82jcN -- Mehdi Yahyanejad (@mehdiy_fa) March 19, 2026

***