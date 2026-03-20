یورونیوز - به گزارش اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا و اف‌بی‌آی روز پنج‌شنبه اعلام کردند که چهار دامنه اینترنتی متعلق به بازیگران وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را توقیف کرده‌اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروه هکری «حنظله» که به ایران منتسب است، مسئولیت حمله به شرکت تجهیزات پزشکی آمریکایی استرایکر را بر عهده گرفت.

در پی این حملات، سیستم‌های بیمارستانی در مریلند دچار اختلال شدند؛ دو دامنه توقیف شده برای انتشار نام و اطلاعات حساس حدود ۱۹۰ نفر از افراد مرتبط با ارتش و دولت اسرائیل استفاده شده بود.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری، یک حساب ایمیل مرتبط با گروه «حنظله» برای تهدید به مرگ مخالفان ایرانی در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اعلام وزارت دادگستری، در این ایمیل‌ها به عنوان بخشی از تهدیدها ذکر شده بود که گروه حنظله برای هدف قرار دادن «دشمنان» خود، در حال همکاری با یک کارتل مکزیکی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که شیوه بازی ایران از «صرفا هک کردن» فراتر رفته و اکنون حملات دیجیتال را با عملیات روانی، ارعاب و ارتشاء ترکیب کرده است تا روایت‌های مورد نظر خود را پیش ببرد.

رئیس اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای تاکید کرد که ایران نمی‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای کیبوردی پنهان شود و این سازمان تمام نیروهای پشت این «تهدیدهای بزدلانه» را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.