حذف نائینی فقط حذف یک سخنگو نبود

کسری اعرابی - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کشته شدن علی‌محمد نائینی ضربه‌ای سنگین به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران و دفتر رهبر، محسوب می‌شود. نائینی تنها سخنگوی سپاه نبود، بلکه از بنیان‌گذاران دکترین جنگ روانی و تبلیغات در این نهاد به‌شمار می‌رفت؛ حوزه‌ای که طی دهه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

نائینی بیش از چهار دهه در حوزه عملیات روانی، جنگ شناختی و تبلیغات در ساختار سپاه فعالیت داشت و از چهره‌های باسابقه در آنچه جمهوری اسلامی «جنگ نرم» می‌نامد محسوب می‌شد. به گفته منابع نزدیک به سپاه، این حوزه در سال‌های اخیر به اندازه توان نظامی برای حکومت اهمیت پیدا کرده و به همین دلیل افراد کلیدی آن مستقیماً زیر نظر دفتر رهبر فعالیت می‌کنند.

انتصاب او به عنوان سخنگوی سپاه در سال ۲۰۲۴، پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، در شرایطی انجام شد که جمهوری اسلامی تحت فشار شدید امنیتی و اطلاعاتی قرار داشت. نکته قابل توجه این بود که این انتصاب نه از سوی فرمانده کل سپاه، بلکه مستقیماً از سوی دفتر رهبر انجام شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این سمت در ساختار قدرت است.

در ساختار سپاه، سخنگو و معاون روابط عمومی زیر نظر فرمانده کل قرار دارد، اما در عمل این بخش از طریق نماینده روحانی رهبر در سپاه کنترل می‌شود؛ سازوکاری که از سال ۱۳۶۸ برقرار شده و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی جنگ روانی و تبلیغات را جزو ابزارهای اصلی حفظ قدرت می‌داند و نظارت بر آن را در بالاترین سطح نگه می‌دارد.