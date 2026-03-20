kasra.jpgحذف نائینی فقط حذف یک سخنگو نبود

کسری اعرابی - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کشته شدن علی‌محمد نائینی ضربه‌ای سنگین به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران و دفتر رهبر، محسوب می‌شود. نائینی تنها سخنگوی سپاه نبود، بلکه از بنیان‌گذاران دکترین جنگ روانی و تبلیغات در این نهاد به‌شمار می‌رفت؛ حوزه‌ای که طی دهه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

نائینی بیش از چهار دهه در حوزه عملیات روانی، جنگ شناختی و تبلیغات در ساختار سپاه فعالیت داشت و از چهره‌های باسابقه در آنچه جمهوری اسلامی «جنگ نرم» می‌نامد محسوب می‌شد. به گفته منابع نزدیک به سپاه، این حوزه در سال‌های اخیر به اندازه توان نظامی برای حکومت اهمیت پیدا کرده و به همین دلیل افراد کلیدی آن مستقیماً زیر نظر دفتر رهبر فعالیت می‌کنند.

انتصاب او به عنوان سخنگوی سپاه در سال ۲۰۲۴، پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، در شرایطی انجام شد که جمهوری اسلامی تحت فشار شدید امنیتی و اطلاعاتی قرار داشت. نکته قابل توجه این بود که این انتصاب نه از سوی فرمانده کل سپاه، بلکه مستقیماً از سوی دفتر رهبر انجام شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این سمت در ساختار قدرت است.

در ساختار سپاه، سخنگو و معاون روابط عمومی زیر نظر فرمانده کل قرار دارد، اما در عمل این بخش از طریق نماینده روحانی رهبر در سپاه کنترل می‌شود؛ سازوکاری که از سال ۱۳۶۸ برقرار شده و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی جنگ روانی و تبلیغات را جزو ابزارهای اصلی حفظ قدرت می‌داند و نظارت بر آن را در بالاترین سطح نگه می‌دارد.

این سمت مسئول هدایت تمام پیام‌رسانی رسمی سپاه، هماهنگی با رسانه‌های حکومتی، انتشار بیانیه‌ها و تنظیم روایت‌های رسمی است. علاوه بر آن، این جایگاه نقش کلیدی در عملیات روانی علیه مخالفان داخلی و دشمنان خارجی دارد و در شکل‌دهی به فضای رسانه‌ای داخل و خارج از کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد.

نائینی پیش از این نیز در سمت‌های مهمی فعالیت داشت، از جمله معاون فرهنگی سپاه و معاون فرهنگی-اجتماعی بسیج؛ جایگاه‌هایی که نقش اصلی در تولید ایدئولوژی، مدیریت افکار عمومی و هدایت عملیات نفوذ داخلی دارند. او همچنین عضو نهادهای مهمی مانند کمیسیون عملیات روانی، شورای عملیات روانی نیروی انتظامی و کمیته‌های رسانه‌ای مرتبط با سیاست‌گذاری امنیتی کشور بود.

او در حوزه رسانه نیز نفوذ گسترده‌ای داشت و در شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های وابسته به سپاه حضور داشت. ریاست هیئت‌مدیره روزنامه جوان و نقش‌آفرینی در تعیین خط مشی رسانه‌هایی مانند فارس و تسنیم، بخشی از فعالیت‌هایی بود که به هماهنگی پیام‌های تبلیغاتی در سطح کلان کمک می‌کرد.

دو کتاب نوشته‌شده توسط نائینی با عنوان‌های «اصول جنگ نرم» و «تبلیغات و عملیات روانی» از متون اصلی آموزش در ساختار سپاه محسوب می‌شوند و در شکل‌دهی به دکترین جنگ شناختی جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند. این آثار در سال‌های گذشته به‌عنوان راهنمای عملی برای مقابله با اعتراضات داخلی و جنگ رسانه‌ای با غرب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

به گفته تحلیلگران، حذف نائینی تنها از دست رفتن یک مقام رسانه‌ای نیست، بلکه ضربه به یکی از ستون‌های اصلی استراتژی جنگی جمهوری اسلامی است؛ استراتژی‌ای که در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر عملیات روانی، کنترل روایت و مدیریت افکار عمومی تکیه داشته است.

این رخداد همچنین برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نائینی از معدود افرادی بود که مستقیماً با نظر این دفتر منصوب شده بود. به همین دلیل، کشته شدن او می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌پذیری در بخشی از ساختار قدرت باشد که معمولاً از دید افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شود.

مطلب بعدی...
سپاه تا آخرین نفر از نظام دفاع نخواهد کرد

بازار نوروزی تجریش در سایه جنگ، بیم و امید شهروندان به سرنگونی
درباره کمیل خجسته دوست پسر مجتبی خامنه ای چه میدانیم
عید دیدنی رضاشاه در اتاق ناصرالدین شاه!
جنگ به قلب تاریخ ایران رسید؛ آسیب به آثار تاریخی اصفهان و سنندج
تصاویر دیده نشده از حال و هوای شب عیدهای قبل از انقلاب
نگاهی به سبک مد و لباس اطلسی زنان تاجیکستان در نوروز
از عکس یادگاری با کاترین شکدم تا عکس با علی جوانمردی در صدای امریکا
زندگی ادامه دارد حتی زیر سایه جنگ

از سایت های دیگر

ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان

ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب
مرور لحظات زندگی در آستانه مرگ؛ یافته‌های یک تحقیق جدید
دستبند شیر و خورشید
امیر عباس فخرآور و همسرش در امریکا

