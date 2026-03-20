یورونیوز - به گزارش اکونومیست، محسن سازگارا، از بنیانگذاران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تحلیلی جدید بر این باور است که این نهاد نظامی برخلاف ظاهر منسجم خود، با شکافهای عمیق داخلی روبهروست. در حالی که سپاه پاسداران اکنون در مرکز توجه جنگهای خاورمیانه قرار دارد، پرسشهای کلیدی درباره آینده و وفاداری این نیرو مطرح شده است.
سازگارا بر این باور است که واحدهای مختلف سپاه بیش از آنچه به نظر میرسد دچار دستهبندی شدهاند. بر اساس تحلیل آقای سازگارا با فرسایشی شدن جنگ، احتمال اینکه بدنه سپاه تا آخرین لحظه برای بقای ساختار فعلی ایستادگی کند، به شدت زیر سؤال رفته است.
محسن سازگارا، از بنیانگذاران اولیه سپاه و چهرههای کلیدی دهه ۶۰، در دولت محمدعلی رجائی، معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور و مشاور در امور اجرائی بود. او سپس به ریاست سازمان گسترش صنایع سنگین منصوب شد.
محسن سازگارا در سال ۱۳۸۲ پس از تحمل بازداشت و اعتصاب غذا، برای درمان پزشکی از ایران خارج شد و به آمریکا رفت.
این تحلیلگر سیاسی اکنون مقیم ایالت متحده است و به عنوان پژوهشگر در موسسات مطالعاتی، بر ترویج مبارزات مدنی و گذار به دموکراسی تمرکز دارد.
