Friday, Mar 20, 2026

صفحه نخست » تیراندازی به یک فعال پادشاهی خواهی در هلند

2020.jpgمنوتو - هلند در پی تیراندازی به یک مأمور پلیس ۳۶ ساله با تابعیت ایرانی، که به دلیل انتقاد از حکومت جمهوری‌اسلامی شناخته می‌شد و به شدت مجروح شد، امنیت مخالفان ایرانی را افزایش می‌دهد.

بر پایه گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این مامور پلیس، فعال سیاسی پادشاهی خواه بوده است. مقامات هنوز مظنون این حمله را شناسایی نکرده‌اند و گفته‌اند مشخص نیست که آیا این حمله به جمهوری‌اسلامی مرتبط است یا خیر؛ تمامی سناریوها در حال بررسی است.

دیوید ون ویل، وزیر دادگستری، اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی در حالت آماده‌باش هستند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

مطلب قبلی...
mrb.jpg
مطلب بعدی...
mojtaba.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


onenews28.jpg
daily20.jpg
goftar20.jpg
one28.jpg
oholic20.jpg
daily9.jpg
goftar25.jpg
daily2.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
kayhan.jpg
dw.jpg
janjal.jpg
iranmall.jpg
goftar2-1.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy