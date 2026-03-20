منوتو - هلند در پی تیراندازی به یک مأمور پلیس ۳۶ ساله با تابعیت ایرانی، که به دلیل انتقاد از حکومت جمهوریاسلامی شناخته میشد و به شدت مجروح شد، امنیت مخالفان ایرانی را افزایش میدهد.
بر پایه گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی این مامور پلیس، فعال سیاسی پادشاهی خواه بوده است. مقامات هنوز مظنون این حمله را شناسایی نکردهاند و گفتهاند مشخص نیست که آیا این حمله به جمهوریاسلامی مرتبط است یا خیر؛ تمامی سناریوها در حال بررسی است.
دیوید ون ویل، وزیر دادگستری، اعلام کرد که دستگاههای امنیتی در حالت آمادهباش هستند و اقدامات لازم را انجام میدهند.
محسن رضایی در انتظار ترور هدفمند
خلاصه پیام ۱۱ صفحه ای مجتبی خامنهای در دو خط!