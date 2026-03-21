در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای فرسایشی شده، نشانه‌های فزاینده‌ای دیده می‌شود که عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌تدریج از موضع احتیاط به سمت حمایت فعال‌تر از فشار نظامی علیه ایران حرکت می‌کنند؛ هرچند هنوز از ورود مستقیم به جنگ پرهیز دارند.

اوایل این ماه، تماس مستقیم میان مقام‌های ارشد آمریکایی و وزیر دفاع عربستان، خالد بن سلمان، به توافقی منجر شد که بر اساس آن ریاض اجازه دسترسی گسترده‌تر به پایگاه‌های نظامی خود را به آمریکا داد. یکی از مهم‌ترین این موارد، باز شدن پایگاه هوایی ملک فهد در طائف برای نیروهای آمریکایی است؛ پایگاهی که به‌دلیل فاصله بیشتر از برد پهپادهای ایرانی، امنیت بیشتری نسبت به پایگاه‌های قبلی دارد و در نزدیکی جده، مرکز اصلی لجستیکی آمریکا پس از اختلال در تنگه هرمز، قرار گرفته است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تصمیم نشانه تغییر مهمی در رویکرد عربستان است. به گفته یک مقام غربی در خلیج فارس، «نگاه در ریاض به این سمت رفته که حمایت از جنگ آمریکا می‌تواند راهی برای تنبیه ایران به‌دلیل حملاتش باشد.»

امارات نیز پیام مشابهی به واشنگتن داده است. در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه امارات با همتای آمریکایی خود، ابوظبی اعلام کرده که برای جنگی طولانی حتی تا ۹ ماه آماده است و فشاری برای پایان سریع درگیری وارد نمی‌کند.

تغییر فضای سیاسی در خلیج فارس

با وجود اینکه عربستان، امارات و قطر در ابتدا مخالف حمله به ایران بودند و تأکید داشتند پایگاه‌هایشان برای حملات استفاده نشود، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی در منطقه باعث تغییر فضای سیاسی شده است.