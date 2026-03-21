ه گفته این منابع، با افزایش تلفات در نیروی هوافضا که مسئولیت شلیک موشک‌ها را بر عهده دارد، غیبت فرمانده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی وضعیت بحرانی مطرح شده است.

در این گزارش‌ها، فضای عملیاتی به‌گونه‌ای توصیف شده که هر ماموریت شلیک، عملا به یک عملیات با ریسک بسیار بالا و نزدیک به ماموریت انتحاری تعبیر می‌شود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اصلی‌ترین انتقاد متوجه عدم حضور میدانی فرمانده در شرایطی است که از آغاز جنگ، فشار حملات به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین گزارش‌هایی درباره طرح اتهاماتی از جمله سوءمدیریت و ارائه آمار نادرست درباره میزان اصابت‌ها و تعداد شلیک‌های نیروی موشکی منتشر شده است.

هم‌زمان، گفته می‌شود خانواده برخی نیروها با طرح شکایت نزد مقام‌های ارشد سپاه، اعلام کرده‌اند که فرمانده در شرایط خطر حضور موثری نداشته است و نیروها عملا بدون پشتیبانی رها شده‌اند.