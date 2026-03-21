Saturday, Mar 21, 2026

صفحه نخست » ایران بریفینگ: حمله مرموز به ویلای رامسر؛ هدف احتمالی، چهره‌ای با جایزه ۱۰ میلیون دلاری

ایران بریفینگ - برآوردهای قطعی نشان می دهد شب گذشته سعید آقاجانی در روستای اربه کله در رامسر در ویلای پدر همسرش کشته شده است.

iblarge.jpgفردی که اخیراً برای ارائه اطلاعات مرتبط با وی، به همراه چند نفر دیگر، جایزه‌ای به مبلغ ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود

‌حدود ساعت ۴ بامداد این ویلا هدف قرار گرفته و تا سه ساعت چندین پهپاد اطراف محل گشت زدند تا اطمینان حاصل کنند کسی زنده نمانده است.

در رسانه های داخلی خبر کشته شدن یک زوج اعلام شده اما نام انها را اعلام نکرده‌اند.

