ایران بریفینگ - برآوردهای قطعی نشان می دهد شب گذشته سعید آقاجانی در روستای اربه کله در رامسر در ویلای پدر همسرش کشته شده است.

فردی که اخیراً برای ارائه اطلاعات مرتبط با وی، به همراه چند نفر دیگر، جایزه‌ای به مبلغ ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود



‌حدود ساعت ۴ بامداد این ویلا هدف قرار گرفته و تا سه ساعت چندین پهپاد اطراف محل گشت زدند تا اطمینان حاصل کنند کسی زنده نمانده است.

در رسانه های داخلی خبر کشته شدن یک زوج اعلام شده اما نام انها را اعلام نکرده‌اند.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی حملات بامداد شنبه به روستای اربه‌کله رامسر در مازندران یک خانه در جنگل‌های این شهر هدف قرار گرفته و تخریب شده است. هنوز گزارشی از فرد هدف این حمله منتشر نشده است. pic.twitter.com/wo2LXZKbQK -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 21, 2026

