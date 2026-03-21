ویدیویی که روز اول فروردین سال ۱۴۰۵ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، انفجارهای مهیب ناشی از حمله هوایی به انبار مهمات دزفول در پایگاه چهارم شکاری استان خوزستان را نشان می‌دهد.

پایگاه چهارم شکاری یک پایگاه ضربتی و واکنش سریع است، که هواپیماهای اف-۵ نیروی هوایی در آن نگهداری می‌شود این پایگاه در روزهای گذشته هم هدف حملات سنگین آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بود.

More footage showing U.S.-Israeli strikes on an IRGC munitions depot in Dezful, Iran today. pic.twitter.com/rfd1HlamG7 -- OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

