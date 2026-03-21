صفحه نخست » حمله با چاقو به تجمع ایرانیان در برمینگهام بریتانیا

birmingham.jpgبابک تقوایی در شبکهٔ ایکس نوشت:

بعدازظهر امروز، گروهی از افراد اسلام‌گرا با سلاح سرد به تجمع شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در شهر بیرمنگام بریتانیا حمله کردند.

به گزارش منابع محلی، مهاجمان که چاقو در دست داشتند، به جمعی از فعالان و مخالفان ایرانی که در اعتراض به حکومت ایران تجمع کرده بودند یورش بردند. گفته می‌شود این افراد نوجوانانی با تبار عراقی و افغان بوده‌اند که بنا بر گزارش‌ها توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جذب و سازماندهی شده بودند.

در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۹.۹٪ از جمعیت بیرمنگام خود را مسلمان معرفی کردند؛ این رقم در سال ۲۰۱۱ برابر با ۲۱.۸٪ و در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۴.۳٪ بود که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه در دو دهه اخیر است.

جزئیات بیشتری از میزان مجروحان یا بازداشت مهاجمان هنوز منتشر نشده است.

تهدید ترامپ به حمله به نیروگاه‌های ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت
تایمز بریتانیا: ۱۰٪ وفاداران حکومت؛ ایمان، رانت یا ترس؟

