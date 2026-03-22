Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » حمله و تهدید به قتل نیاک قربانی در تجمع حامیان جمهوری اسلامی در لندن

shik.jpgنیاک قربانی، فعال ایرانی ساکن بریتانیا، در شبکهٔ X نوشت:

امروز به عنوان یک خبرنگار در تجمع حامیان جمهوری اسلامی مقابل دفتر نخست‌وزیر بریتانیا حضور داشتم. در جریان این تجمع، یکی از طرفداران رژیم از پشت به من حمله کرد که بر اثر آن از ناحیه دندهٔ سمت چپ به‌شدت آسیب دیدم. با وجود حضور پلیس، فرد مهاجم توانست از سد امنیتی عبور کند و از پشت به من حمله کند.

فرد دیگری به نام محمدرضا ظهره‌وند هم مرا تهدید به قتل کرد و گفت که من و خانواده‌ام را خواهد کشت.

خوشبختانه پلیس هر دو نفر، هم مهاجم و هم فردی را که تهدید به قتل کرده بود، بازداشت کرد.

بسیاری از افرادی که در این تجمع حضور داشتند با عنوان پناهجو در بریتانیا زندگی می‌کنند، اما به‌طور علنی از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. حضور چنین افرادی می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی شهروندان این کشور باشد.

من بارها جان خود را به خطر انداخته‌ام تا این واقعیت را نشان دهم و امیدوارم این بار اقداماتی عملی و قاطع در این زمینه صورت بگیرد.

