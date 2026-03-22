خبرنامه گویا - گزارش‌ها حاکی است که بسیج و سپاه برای پنهان کردن برخی از نیروهای خود و جابه‌جایی در سطح شهر از روش تازه‌ای استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش مردمی، برخی نیروهای بسیج و روحانیون با پوشیدن لباس و نشان‌های جمعیت هلال‌احمر تلاش می‌کنند خود را امدادگر معرفی کنند تا بدون جلب توجه در سطح شهر رفت‌وآمد کنند.

در ویدیویی که منتشر شده، فردی به نام حمید علیمی که گفته می‌شود در سرکوب‌های خونین دی‌ماه نقش داشته در کنار یک روحانی دیده می‌شود. منتقدان می‌گویند استفاده از پوشش نیروهای امدادی برای جابه‌جایی نیروهای امنیتی، روشی قدیمی در گروه‌های شبه‌نظامی مانند حماس و حزب‌الله هم بوده است.

به گفته ناظران، در درگیری‌های منطقه نیز بارها دیده شده که نیروهای مسلح برای مخفی ماندن، از لباس غیرنظامی یا پوشش امدادگران، خبرنگاران یا کارکنان خدماتی استفاده کرده‌اند تا در میان جمعیت عادی جابه‌جا شوند.

The IRGC has found a new method to hide its forces and move around the city.



Basijis and clerics are cosplaying as members of Red Crescent society.



Infamous terrorist Hamid Alimi who played a role in January massacare is seen in this video alongside a mullah. pic.twitter.com/xhTLtAK0Oj -- Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 21, 2026

