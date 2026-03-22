Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » حضور نیروهای سرکوب با پوشش هلال‌احمر؟

sarkoob.jpgخبرنامه گویا - گزارش‌ها حاکی است که بسیج و سپاه برای پنهان کردن برخی از نیروهای خود و جابه‌جایی در سطح شهر از روش تازه‌ای استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش مردمی، برخی نیروهای بسیج و روحانیون با پوشیدن لباس و نشان‌های جمعیت هلال‌احمر تلاش می‌کنند خود را امدادگر معرفی کنند تا بدون جلب توجه در سطح شهر رفت‌وآمد کنند.

در ویدیویی که منتشر شده، فردی به نام حمید علیمی که گفته می‌شود در سرکوب‌های خونین دی‌ماه نقش داشته در کنار یک روحانی دیده می‌شود. منتقدان می‌گویند استفاده از پوشش نیروهای امدادی برای جابه‌جایی نیروهای امنیتی، روشی قدیمی در گروه‌های شبه‌نظامی مانند حماس و حزب‌الله هم بوده است.

به گفته ناظران، در درگیری‌های منطقه نیز بارها دیده شده که نیروهای مسلح برای مخفی ماندن، از لباس غیرنظامی یا پوشش امدادگران، خبرنگاران یا کارکنان خدماتی استفاده کرده‌اند تا در میان جمعیت عادی جابه‌جا شوند.

***


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy