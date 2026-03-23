ویدئویی که رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی بهعنوان تصاویر «موج هفتاد و پنجم» حملات موشکی منتشر کردهاند، نشان میدهد روی بدنه برخی موشکها تصویر و نقلقولی از پدرو سانچس، نخستوزیر چپگرای اسپانیا، نصب شده؛ جملهای که در آن سانچس حملات به جمهوری اسلامی را «غیرقانونی و غیرانسانی» توصیف میکند، در کنار آن عبارت «ممنون از شما آقای نخستوزیر» دیده میشود
Iran released footage of what it claims is its 75th wave of attacks, featuring imagery of Spain's Prime Minister Pedro Sánchez on the missiles. pic.twitter.com/J4rULbhp9Q-- Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026
