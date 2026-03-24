margbanner.jpgکیهان لندن - وبسایت «اسکان‌نیوز» با انتشار تصاویری از حمله به خانه سفیر امارات متحده در ایران خبر داد.

«اسکان نیوز» نوشته شامگاه دوشنبه سوم فروردین ۱۴۰۵ نیروهای «خودسر» به خانه‌ سفیر کشور امارات متحده واقع در شهرک غرب حمله کردند.

حمله‌کنندگان ضمن تخریب تابلوی مقابل خانه، روی دیوارها نیز شعارهایی از جمله «مرگ بر بن زاید» و «مرگ بر اسرائیل» نوشتند.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی و امارات تا زمان تنظیم این خبر درباره این حمله واکنشی نشان نداده‌اند.

روزنامه «نشنال» روز گذشته گزارش داد شیخ عبدالله بن زاید، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه امارات متحده‌ی عربی، اعلام کرده است که کشورش در برابر ادامه‌ی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، هرگز تن به باج‌خواهی نخواهد داد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای‌ عالی امنیت‌ ملی شد
بهره‌برداری قالیباف از مرگ علی لاریجانی

شوک بمباران به ساکنین محله اندرزگو تهران
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست (سخنگوی سابق وزارت خارجه) در دوبی
جزیره خارک کجاست و چه اهمیتی دارد
ماجرای ازدواج و جدایی شراره رخام از مستندساز ایرانی‌-آمریکایی
هتل دربند تهران در دهه ۳۰ و ۴۰ چه شکلی بود؟
تصاویری از خسارت‌های جنگی واردشده به کاخ سعدآباد در تهران
تولد مهسا خانپور همسر سابق علی دایی در امریکا
بدن زنان، رازهایی که لو نمیره

وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
تازه ترین تصاویر از داود پهلوی در کنار عمه زاده هایش کامران و سیروس
سفره نذری مسلمانان شیعه کشمیری برای لاریجانی و خامنه ای
خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در کنار ساختمان های تخریب شده تل آویو

