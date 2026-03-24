کیهان لندن - وبسایت «اسکان‌نیوز» با انتشار تصاویری از حمله به خانه سفیر امارات متحده در ایران خبر داد.



«اسکان نیوز» نوشته شامگاه دوشنبه سوم فروردین ۱۴۰۵ نیروهای «خودسر» به خانه‌ سفیر کشور امارات متحده واقع در شهرک غرب حمله کردند.



حمله‌کنندگان ضمن تخریب تابلوی مقابل خانه، روی دیوارها نیز شعارهایی از جمله «مرگ بر بن زاید» و «مرگ بر اسرائیل» نوشتند.



مقامات رسمی جمهوری اسلامی و امارات تا زمان تنظیم این خبر درباره این حمله واکنشی نشان نداده‌اند.



👈مطالب بیشتر در کیهان لندن



روزنامه «نشنال» روز گذشته گزارش داد شیخ عبدالله بن زاید، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه امارات متحده‌ی عربی، اعلام کرده است که کشورش در برابر ادامه‌ی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، هرگز تن به باج‌خواهی نخواهد داد.