Tuesday, Mar 24, 2026

leb.jpgخبرنامه گویا - ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور (شین‌بت) اعلام کردند یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در لبنان که تحت هدایت مستقیم جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بود، هدف قرار داده و کشته‌اند.

به گفته ارتش اسرائیل، روز گذشته (دوشنبه) نیروی دریایی این کشور با تکیه بر اطلاعات شین‌بت، در منطقه بیروت عملیاتی انجام داد که در جریان آن محمدعلی کورانی، از عناصر وابسته به نیروی قدس، کشته شد.

ارتش اسرائیل و شین‌بت تأکید کردند که به مقابله با فعالیت‌های وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان ادامه خواهند داد و هر تهدیدی علیه شهروندان اسرائیل را از میان برخواهند داشت.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد محمدعلی کورانی، مأمور اطلاعاتی وابسته به نیروی قدس سپاه، به همراه همسرش و فرد سومی که گفته می‌شود فرزند آن‌هاست، شبِ قبل از هدف قرار گرفتن هتل، وارد هتل «کامفورت» در بیروت می‌شوند.

جمهوری اسلامی می‌خواهد آمریکا را در اتاق نشیمن شکست دهد
جاسوسان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا؛ نفوذ تا قلب سیلیکون‌ولی

شوک بمباران به ساکنین محله اندرزگو تهران
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست (سخنگوی سابق وزارت خارجه) در دوبی
جزیره خارک کجاست و چه اهمیتی دارد
ماجرای ازدواج و جدایی شراره رخام از مستندساز ایرانی‌-آمریکایی
هتل دربند تهران در دهه ۳۰ و ۴۰ چه شکلی بود؟
تصاویری از خسارت‌های جنگی واردشده به کاخ سعدآباد در تهران
تولد مهسا خانپور همسر سابق علی دایی در امریکا
بدن زنان، رازهایی که لو نمیره

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
تازه ترین تصاویر از داود پهلوی در کنار عمه زاده هایش کامران و سیروس
سفره نذری مسلمانان شیعه کشمیری برای لاریجانی و خامنه ای
خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در کنار ساختمان های تخریب شده تل آویو

