خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور (شین‌بت) اعلام کردند یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در لبنان که تحت هدایت مستقیم جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بود، هدف قرار داده و کشته‌اند.

به گفته ارتش اسرائیل، روز گذشته (دوشنبه) نیروی دریایی این کشور با تکیه بر اطلاعات شین‌بت، در منطقه بیروت عملیاتی انجام داد که در جریان آن محمدعلی کورانی، از عناصر وابسته به نیروی قدس، کشته شد.

ارتش اسرائیل و شین‌بت تأکید کردند که به مقابله با فعالیت‌های وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان ادامه خواهند داد و هر تهدیدی علیه شهروندان اسرائیل را از میان برخواهند داشت.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد محمدعلی کورانی، مأمور اطلاعاتی وابسته به نیروی قدس سپاه، به همراه همسرش و فرد سومی که گفته می‌شود فرزند آن‌هاست، شبِ قبل از هدف قرار گرفتن هتل، وارد هتل «کامفورت» در بیروت می‌شوند.