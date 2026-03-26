Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » همسایه به زن استاد بسیجی کشته شده: «خوردی؟ حالا برو شعار بده»

خبرنگار رسانه‌ دولتی در ایران می‌گوید پس از حمله اسرائیل به ساختمان محل سکونت سعید شمقدری، استاد بسیجی و دست‌اندرکار برنامه موشکی جمهوری اسلامی، همسر او زنده ماند و وقتی داشت ساختمان را ترک می‌کرد با همسایه‌ای روبه‌رو شد که به او گفت: «خوردی؟ حالا برو شعار بده.»

***

مطلب بعدی...
panbeh.jpg
سخنران حکومتی: برای جسد بسیجی کله پنبه‌ای ساختیم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26.jpg
بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران
daily26-1.jpg
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
one26.jpg
مطالبات حامیان رهبر مقوایی در تهران
daily26.jpg
تازه ترین تصاویر از دنیز دایی دختر علی دایی
goftar12-1.jpg
از برنامه تلویزیونی بفرمایید شام تا به عشق رهبر فرزانه در تهران
daily29.jpg
داستان دختری که به دستور مریم رجوی خودسوزی کرد
daily25.jpg
زندگی خانوادگی برزو ارجمند در چند تصویر دیده‌نشده
goftar25.jpg
مراسم نوروزی مریم رجوی در کمپ اشرف در آلبانی

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه

پر بیننده ترین ها



janjalkhabar.jpg
هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
gtv.jpg
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد
euro.jpg
گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
iranmall.jpg
قاب عکس رضا شاه بزرگ
goftar25-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
kayhan.jpg
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy