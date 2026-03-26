ویدیوی منتشرشده در رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد در تجمع حامیان حکومت سخنران اشاره می‌کند که از یک بسیجی کشته‌شده در حملات اسرائیل و آمریکا مقدار زیادی باقی نمانده بود و به همین علت برای جنازه او یک سر از جنس پنبه ساخته شد.

