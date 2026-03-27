ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به او اطلاع داده است که مجتبی خامنهای همجنسگرا است.
او در پاسخ به پرسش مجری این شبکه، درباره اینکه آیا سیا چنین موضوعی را به او گفته است، گفت: «خب، آنها این را گفتند، اما نمیدانم فقط آنها بودند یا نه. فکر میکنم افراد زیادی این را میگویند. که او را در آن کشور در موقعیت بدی قرار میدهد.»
خیلی بامزهاس! فاکس نیوز به #مجتبی_خامنهای میگه «آیتالله کوچیکه/جونیور»-- Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) March 26, 2026
-ترامپ هم اینجا تایید میکنه سیآیای بهش گفته خامنهای جونیور همجنسگراست
pic.twitter.com/a3ZD75VPd5