ایندیپندنت - موهوزی کاینروگابا، رئیس ارتش اوگاندا، اشاره کرده که اگر اسرائیل در معرض خطر شکست قرار گیرد، کشورش به جنگ علیه جمهوری اسلامی خواهد پیوست. او در پیامی نوشت: «ما میخواهیم جنگ در خاورمیانه همین حالا پایان یابد.
جهان از آن خسته شده است. اما هرگونه صحبت درباره نابودی یا شکست اسرائیل ما را وارد جنگ خواهد کرد -- در کنار اسرائیل!» کاینروگابا، پسر یووری موسونی، رئیسجمهور اوگاندا، است.
او ماه گذشته اعلام کرد که اوگاندا مجسمهای از یونی نتانیاهو، برادر بنیامین نتانیاهو، نصب خواهد کرد؛ کسی که در جریان عملیات نجات گروگانها در سال ۱۹۷۶ در انتبه، در حالی که فرماندهی یک یگان نخبه ارتش اسرائیل را بر عهده داشت، کشته شد.
