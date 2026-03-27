Friday, Mar 27, 2026

صفحه نخست » اعلام آمادگی فرمانده رییس ارتش اوگاندا برای همکاری با اسراییل

26-2.jpgایندیپندنت - موهوزی کاینروگابا، رئیس ارتش اوگاندا، اشاره کرده که اگر اسرائیل در معرض خطر شکست قرار گیرد، کشورش به جنگ علیه جمهوری اسلامی خواهد پیوست. او در پیامی نوشت: «ما می‌خواهیم جنگ در خاورمیانه همین حالا پایان یابد.

جهان از آن خسته شده است. اما هرگونه صحبت درباره نابودی یا شکست اسرائیل ما را وارد جنگ خواهد کرد -- در کنار اسرائیل!» کاینروگابا، پسر یووری موسونی، رئیس‌جمهور اوگاندا، است.

او ماه گذشته اعلام کرد که اوگاندا مجسمه‌ای از یونی نتانیاهو، برادر بنیامین نتانیاهو، نصب خواهد کرد؛ کسی که در جریان عملیات نجات گروگان‌ها در سال ۱۹۷۶ در انتبه، در حالی که فرماندهی یک یگان نخبه ارتش اسرائیل را بر عهده داشت، کشته شد.

مطلب بعدی...
اموال محسن یگانه توقیف شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
مطالبات حامیان رهبر مقوایی در تهران
تازه ترین تصاویر از دنیز دایی دختر علی دایی
از برنامه تلویزیونی بفرمایید شام تا به عشق رهبر فرزانه در تهران
داستان دختری که به دستور مریم رجوی خودسوزی کرد
زندگی خانوادگی برزو ارجمند در چند تصویر دیده‌نشده
مراسم نوروزی مریم رجوی در کمپ اشرف در آلبانی

از سایت های دیگر

یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
تعرض جنسی به رئیس‌جمهوری مکزیک در ملاء عام
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان

پر بیننده ترین ها



هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد
گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
قاب عکس رضا شاه بزرگ
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy