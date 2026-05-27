Wednesday, May 27, 2026

صفحه نخست » چرا تهران اعلام کشته شده های سپاه را به تعویق انداخت

26-20.jpgایندیپندنت - وال استریت ژورنال با اشاره به حمله دوشنبه‌شب آمریکا به قایق‌های سپاه و کشته شدن چند عضو سپاه می‌نویسد که حکومت ایران این حمله‌ها را نادیده گرفت تا مذاکرات با آمریکا ادامه پیدا کند چرا که به شدت به منابع مالی نیاز دارد که امیدوار است از طریق مذاکرات به آنها دسترسی پیدا کند.

به گزارش این روزنامه آمریکایی، ایران نشان داد که حملات نظامی مذاکرات را متوقف نخواهد کرد. محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده حکومت ایران که روز دوشنبه به قطر رفته بود، روز سه‌شنبه پس از این حملات همچنان در دوحه سرگرم گفتگو بود.

مقام‌ها گفتند تهران اعلام کشته‌شدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله آمریکا را به تعویق انداخت تا روند مذاکرات آسیب نبیند. این در حالی است که میانجی‌ها، از جمله پاکستان، قطر و مصر، در تلاش‌اند دو طرف را برای کاهش اختلافات به هم نزدیک کنند.

به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی و کشورهای میانجی، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای قالیباف در قطر، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار ـ معادل یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج ـ بوده است. این مقام‌ها گفتند ایران به توافقی نزدیک شده تا نیمی از این مبلغ در مرحله اولیه آزاد شود

مطلب قبلی...
26-22.jpg
پیشنهاد کاری علیرضا دبیر به کارمندان بهایی منوتو
مطلب بعدی...
shoar.jpg
توافق کنید؛ ملت بیش از این تاب پیروزی‌‌های شما را ندارد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
تجمع هندی های حامی حکومت در میدان کاج سعادت آباد تهران
daily20.jpg
درباره کمیل خجسته دوست پسر مجتبی خامنه ای چه میدانیم
one27.jpg
تهران حوالی میدان ولیعصر
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید
goftar21-1.jpg
حقایقی در مورد عاطفه رضوی؛ گریمور و بازیگر سینما و تلویزیون
daily7.jpg
تصاویری از ملیکا خواجه امیری دختر ایرج خواننده معروف
daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی

از سایت های دیگر

وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او
نوبت نوبت سیدعلی شد
رأس قدرت و خامنه‌ای نگران فروپاشی هستند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
دوران نبرد با تاریکی؛ نبردِ آخر
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
ماجرای تَرک وطن خواننده معروف در شمایل یک پیرزن
goftar3.jpg
هما عابدین، دستیار هیلاری کلینتون در کتابش از آزار جنسی یک سناتور نوشت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy