ایندیپندنت - وال استریت ژورنال با اشاره به حمله دوشنبهشب آمریکا به قایقهای سپاه و کشته شدن چند عضو سپاه مینویسد که حکومت ایران این حملهها را نادیده گرفت تا مذاکرات با آمریکا ادامه پیدا کند چرا که به شدت به منابع مالی نیاز دارد که امیدوار است از طریق مذاکرات به آنها دسترسی پیدا کند.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، ایران نشان داد که حملات نظامی مذاکرات را متوقف نخواهد کرد. محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده حکومت ایران که روز دوشنبه به قطر رفته بود، روز سهشنبه پس از این حملات همچنان در دوحه سرگرم گفتگو بود.
مقامها گفتند تهران اعلام کشتهشدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله آمریکا را به تعویق انداخت تا روند مذاکرات آسیب نبیند. این در حالی است که میانجیها، از جمله پاکستان، قطر و مصر، در تلاشاند دو طرف را برای کاهش اختلافات به هم نزدیک کنند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی و کشورهای میانجی، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای قالیباف در قطر، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار ـ معادل یکچهارم داراییهای مسدودشده ایران در خارج ـ بوده است. این مقامها گفتند ایران به توافقی نزدیک شده تا نیمی از این مبلغ در مرحله اولیه آزاد شود
