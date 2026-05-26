یاشار سلطانی مدعی است شش میلیارد دلار از داراییهای ایران که قرار بود به قطر منتقل شود، در دوره محمدرضا فرزین در آلمان مسدود شده است. او میگوید اگر درباره سرنوشت این پول به مقامات اطلاعات نادرست داده شده باشد، ماجرا فراتر از یک خطای مدیریتی است
یاشار سلطانی - ۶ میلیارد دلار پول ایران قرار بود از کرهجنوبی به قطر منتقل شود؛ اما در دوره فرزین، سر از آلمان درآورد و همانجا بلوکه شد.
حالا قالیباف و عراقچی برای آزادسازی همین پول راهی قطر شدهاند تا گرهای را باز کنند که تصمیم آن در دوره فرزین گرفته شد.
اگر درباره سرنوشت ۶ میلیارد دلار کشور به مقامات ارشد و نهادهای مسئول واقعیت گفته نشده، این فقط یک اشتباه مدیریتی نیست؛ ضربه مستقیم به منافع ملی است.
خیانت و جاسوسی، این جنس رفتارهاست؛
نه فقط فرستادن چند عکس برای اینترنشنال که برایش احکام سنگین صادر میکنند.
یادآوری سعید قاسمینژاد
محکومیت یک شهروند بخاطر پخش شیرینی