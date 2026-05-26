Tuesday, May 26, 2026

صفحه نخست » شگفتی بزرگ در نروژ؛ علیرضا فیروزجا مگنوس کارلسن را در خانه‌اش شکست داد

chess.jpgخبرنامه گویا - علیرضا فیروزجا در دور نخست رقابت‌های شطرنج نروژ ۲۰۲۶ کاری کرد که سال‌ها بسیاری از بزرگان شطرنج جهان موفق به انجامش نشده بودند؛ شکست مگنوس کارلسن در بازی کلاسیک، آن هم در خاک نروژ و مقابل چشمان هواداران مرد شماره یک جهان.

اهمیت این پیروزی فقط به نتیجه مسابقه محدود نمی‌شود. فیروزجا این بازی را در حالی برد که هنوز از آسیب‌دیدگی مچ پا رنج می‌برد و مجبور بود با صندلی مخصوص پشت میز بنشیند. او هفته گذشته پس از سقوط از روی سکو در مسابقات بخارست مصدوم شده بود، اما با وجود شرایط جسمی دشوار، یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های دوران حرفه‌ای خود را ثبت کرد.

کارلسن در بخش پایانی بازی فرصت فرار پیچیده‌ای داشت، اما فشار شدید زمانی و حرکت دقیق فیروزجا همه‌چیز را تغییر داد. اشتباه سرنوشت‌ساز قهرمان نروژی در لحظاتی رخ داد که زمان به سرعت علیه او حرکت می‌کرد و فیروزجا با خونسردی کامل ابتکار بازی را در دست گرفت.

ویدیوی منتشرشده از این مسابقه، تنش سنگین ثانیه‌های پایانی، اضطراب دو بازیکن و واکنش احساسی پس از پایان بازی را به‌خوبی ثبت کرده است؛ صحنه‌ای که بسیاری آن را نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای نابغه ایرانی شطرنج می‌دانند.

علیرضا فیروزجا، متولد بابل، در ۱۶سالگی به یکی از پدیده‌های بزرگ دنیای شطرنج تبدیل شد و پس از ترک ایران، اکنون برای فرانسه بازی می‌کند. او در سال ۲۰۱۹ در اعتراض به محدودیت‌های حکومت ایران برای رویارویی ورزشکاران با حریفان اسرائیلی، از فدراسیون شطرنج ایران جدا شد و بعداً تابعیت فرانسه را گرفت.

