خبرنامه گویا - آمی مقدم، آرایشگر ایرانی که پس از انتشار ویدئوهایی از کوتاه کردن موی زنان در اینستاگرام با موجی از واکنش‌ها و تهدیدها روبه‌رو شد، این بار تصمیم گرفت پاسخ متفاوتی بدهد.

او در ویدئویی طنزآمیز، روسری مشتریان را به‌جای مو «آرایش» می‌کند؛ از شستن و استفاده از مواد آرایشی گرفته تا سشوار کشیدن، برس زدن و حتی کوتاه کردن پارچه با قیچی!

Iranian hairstylist Ami Moghadam received death threats for posting videos of women receiving haircuts on Instagram.



So she decided to troll the Islamic Regime and their oppressive mandatory hijab laws in the most epic, hilarious way possible. 😂 pic.twitter.com/uScCn2rfBQ -- The Persian Jewess (@persianjewess) May 27, 2026

قوانین مربوط به حجاب اجباری بارها به موضوع مناقشه در جامعه ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و فعالان مدنی آن را نمادی از دخالت حکومت در انتخاب‌های شخصی می‌دانند. منتقدان نیز می‌گویند مسئله صرفاً پوشش نیست؛ بلکه بحث بر سر میزان کنترل دولت بر زندگی روزمره شهروندان است.