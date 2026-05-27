Wednesday, May 27, 2026

صفحه نخست » از تهدید تا تمسخر؛ پاسخ جنجالی یک آرایشگر ایرانی به فشارهای حکومتی

خبرنامه گویا - آمی مقدم، آرایشگر ایرانی که پس از انتشار ویدئوهایی از کوتاه کردن موی زنان در اینستاگرام با موجی از واکنش‌ها و تهدیدها روبه‌رو شد، این بار تصمیم گرفت پاسخ متفاوتی بدهد.

او در ویدئویی طنزآمیز، روسری مشتریان را به‌جای مو «آرایش» می‌کند؛ از شستن و استفاده از مواد آرایشی گرفته تا سشوار کشیدن، برس زدن و حتی کوتاه کردن پارچه با قیچی!

قوانین مربوط به حجاب اجباری بارها به موضوع مناقشه در جامعه ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و فعالان مدنی آن را نمادی از دخالت حکومت در انتخاب‌های شخصی می‌دانند. منتقدان نیز می‌گویند مسئله صرفاً پوشش نیست؛ بلکه بحث بر سر میزان کنترل دولت بر زندگی روزمره شهروندان است.

مطلب بعدی...
shahH.jpg
شهرام همایون موضع فعلی خود درباره رضا پهلوی را توضیح داد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one27.jpg
تهران حوالی میدان ولیعصر
daily20.jpg
درباره کمیل خجسته دوست پسر مجتبی خامنه ای چه میدانیم
goftar27.jpg
تجمع هندی های حامی حکومت در میدان کاج سعادت آباد تهران
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید
daily7.jpg
دختر ایرج در مرکز توجه؛ تصاویر پربازدید ملیکا خواجه‌امیری
goftar21-1.jpg
حقایقی در مورد عاطفه رضوی؛ گریمور و بازیگر سینما و تلویزیون
daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی
این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند
پیدا شدن «جسد مثله شده» یک زن مهاجردر ایران

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
daily26-1.jpg
این تصاویر ناصر حجازی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy