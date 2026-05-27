روایت ایرانیان از ۸۸ روز قطعی اینترنت
ایندیپندنت فارسی - در گزارش تصویری خبرگزاری رویترز از ایران، شهروندان و صاحبان کسبوکار از پیامدهای قطعی و محدودیت اینترنت در ۸۸ روز گذشته بر زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی خود سخن گفتهاند؛ وضعیتی که به گفته آنها باعث عقبافتادگی، اختلال در کار و از دست رفتن مشتریان شده است.
یکی از کاربران در این گزارش میگوید: «داخل ایران، کارم با بچههاست و باید دائم در ارتباط باشم و ببینم در جهان هنر چه میگذرد، اما کاملا از جریان جهانی دور بودم و نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اگر قبلا یک طرح را در یک ساعت انجام میدادم، حالا بهدلیل قفل شدن ذهن و نبود دسترسی، بسیار بیشتر زمان میبرد.»
در گزارش تصویری خبرگزاری رویترز از ایران، شهروندان و صاحبان کسبوکار از پیامدهای قطعی و محدودیت اینترنت در ۸۸ روز گذشته بر زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی خود سخن گفتهاند؛ وضعیتی که به گفته آنها باعث عقبافتادگی، اختلال در کار و از دست رفتن مشتریان شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تصویری، یک شهروند میگوید که در چند ماه گذشته، انگار ده سال به عقب برگشته باشیم.
همچنین برخی کاربران از دشواری استفاده از اپلیکیشنهای داخلی و کمبود دسترسی به اطلاعات گلایه کردهاند و تاکید کردهاند که این شرایط عملا روند کار دیجیتال را مختل کرده است.
صاحبان کسبوکارهای آنلاین نیز در این گزارش از خسارتهای مالی گسترده گفتهاند؛ از دست رفتن مشتریان، کاهش فروش و بیاثر شدن هزینههایی که برای سایتها، تبلیغات و حضور دیجیتال انجام داده بودند.
یکی از فعالان اقتصادی در این گزارش میگوید: «اکثر مشتریها به خرید آنلاین عادت کرده بودند، اما این قطعیها باعث شد بسیاری از آنها را از دست بدهیم و تمام هزینههای تبلیغاتی عملا به ضرر تبدیل شد.»
