ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، آتش‌سوزی بزرگی را در یکی از برج‌های مسکونی شهرک چیتگر تهران در بعدازظهر چهارشنبه ششم خرداد‌ماه نشان می‌دهد.

به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، این حادثه تا این لحظه تلفات جانی نداشته است.

تاکنون جزییات دقیقی درباره علت حادثه و...