ترامپ عمان را تهدید کرد: «مثل بقیه رفتار کنید، وگرنه نابود می‌شوید

خبرنامه گویا - اظهارات جنجالی دونالد ترامپ در بخش علنی نشست کابینه آمریکا بار دیگر توجه‌ها را جلب کرد. ترامپ با اشاره به عمان گفت: «عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می‌شویم آن‌ها را نابود کنیم.»

او همچنین گفت با این‌که درباره پایان جنگ با رژیم ایران صحبت می‌شود، مطمئن نیست آمریکا باید توافقی را امضا کند اگر عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حاضر نشوند به پیمان ابراهیم بپیوندند. ترامپ در این نشست تاکید کرد: «آن‌ها این را به ما بدهکارند.»

ترامپ همچنین گفت با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی به چین یا روسیه راحت نیست و نسبت به چنین سناریویی نگرانی دارد.

ترامپ: کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی در کار نیست

ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست کابینه در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط تهران و عمان و رویه‌ای که برای کنترل آن در پیش گرفته می‌شود، گفت این تنگه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد.»

او افزود آمریکا بر این آبراه «نظارت» و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آب‌ها «بین‌المللی» هستند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد» و این موضوع «بخشی از مذاکراتی است که داریم.»

او درباره لغو یا کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی گفت واشینگتن «درباره هیچ‌گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول» صحبت نمی‌کند و افزود: «هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی.»

ترامپ گفت آمریکا کنترل پولی را در اختیار دارد که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند متعلق به خودش است و این کنترل را حفظ خواهد کرد. او افزود وقتی جمهوری اسلامی «رفتار درستی» داشته باشد و «کار درست را انجام دهد»، آمریکا اجازه خواهد داد به پولش دسترسی داشته باشد، اما «در حال حاضر این کار را انجام نمی‌دهیم» و «این دو موضوع به هم وابسته نیستند.»

