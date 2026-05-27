خبرنامه گویا - اظهارات جنجالی دونالد ترامپ در بخش علنی نشست کابینه آمریکا بار دیگر توجه‌ها را جلب کرد. ترامپ با اشاره به عمان گفت: «عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می‌شویم آن‌ها را نابود کنیم.»

Trump talks about blowing up Oman:



The straits will be open to everybody, and they won't be controlled by anybody. We will watch over them.



Oman will behave just like everybody else, or we will have to blow them up.

او همچنین گفت با این‌که درباره پایان جنگ با رژیم ایران صحبت می‌شود، مطمئن نیست آمریکا باید توافقی را امضا کند اگر عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حاضر نشوند به پیمان ابراهیم بپیوندند. ترامپ در این نشست تاکید کرد: «آن‌ها این را به ما بدهکارند.»

ترامپ همچنین گفت با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی به چین یا روسیه راحت نیست و نسبت به چنین سناریویی نگرانی دارد.