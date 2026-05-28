ایران اینترنشنال - وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنش‌ها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتی‌ها انجام می‌شود. این نهاد که به‌تازگی از سوی جمهوری اسلامی تاسیس شده، مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفته‌های اخیر تلاش کرده از طریق آن کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تحریم این نهاد پس از آن اعلام شد که تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، دوم خرداد در نامه‌ای به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، خواستار اعمال تحریم علیه نهادهای مسئول دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز، از جمله «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» مرتبط با سپاه پاسداران، شده بود.

کاتن همچنین خواستار تحریم هر شرکت خارجی شد که هزینه‌های عبور از تنگه هرمز را به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کند یا در پردازش و تسهیل این پرداخت‌ها نقش دارد. او تاکید کرده بود آمریکا باید «همه بازیگرانی را که جمهوری اسلامی را توانمند می‌کنند» پاسخگو کند و از طرحی قانونی برای حمایت از این اقدامات خبر داده بود.



دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نیز چهارشنبه ششم خرداد در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز گفته بود این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد». او تاکید کرده بود آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آب‌ها «بین‌المللی» هستند.



ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما چنین چیزی رخ نخواهد داد و این موضوع بخشی از مذاکرات جاری است.



دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اول مه [۱۱ اردیبهشت] هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز، چه از سوی اشخاص آمریکایی و چه غیرآمریکایی، می‌تواند افراد و شرکت‌ها را در معرض تحریم قرار دهد. این هشدار شامل پرداخت نقدی، ارز دیجیتال، انتقال غیرنقدی و حتی کمک‌های خیریه به نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی می‌شود.