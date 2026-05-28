صفحه نخست » رضا پهلوی: استفاده از «تی‌شرت ساواک» اقدامی جنجال‌برانگیز و اشتباه است

rp.jpg«پوشیدن تی‌شرت‌ ساواک یا لباس‌های فرم مشکی، اقدامی جنجال‌برانگیز است»

خبرنامه گویا - رضا پهلوی در تازه‌ترین اظهارات خود، مخالفتش را با استفاده از نمادها و پوشش‌هایی که به ساواک یا فضای امنیتی دوران پیش از انقلاب نسبت داده می‌شوند، مطرح کرد؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی و تجمعات خارج از کشور بارها بحث‌برانگیز شده بود.

او در ویدیویی که از سخنانش منتشر شده، تاکید می‌کند استفاده از تی‌شرت‌های مرتبط با ساواک یا لباس‌های فرم مشکی، نه‌تنها کمکی به گسترش حمایت عمومی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ابزاری تبلیغاتی برای مخالفان اپوزیسیون و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تبدیل شود.

رضا پهلوی در این سخنان می‌گوید تمرکز جریان مخالف جمهوری اسلامی باید بر نمادهای ملی و فراگیر مانند «شیر و خورشید» باشد؛ نمادهایی که به گفته او ظرفیت ایجاد همبستگی میان طیف‌های مختلف جامعه را دارند، بدون آنکه شکاف‌های تاریخی و سیاسی تازه‌ای ایجاد کنند.

او همچنین هشدار داد پرداختن بیش از حد به نمادها و موضوعات جنجالی، می‌تواند توجه‌ها را از بحران‌های اصلی ایران، از جمله وضعیت اقتصادی، سرکوب داخلی و مطالبات معترضان منحرف کند.

