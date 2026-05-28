Thursday, May 28, 2026

صفحه نخست » توافق موقت آمریکا و رژیم ایران در آستانه امضا؛ تردید نهایی در کاخ سفید

ایران اینترنشنال - اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مذاکره‌کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیده‌اند، اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، این متن را هنوز تایید نهایی نکرده است.

مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند.

مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضا است.

تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده است.

اکسیوس نوشت مذاکره‌کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند و او درخواست کرد چند روز برای فکر کردن زمان داشته باشد.

