توانا - عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در بخش پایانی نامه خود از زندان، با خطاب قرار دادن نیروهای ارتش، چهرههای اپوزیسیون و مردم ایران، خواستار همبستگی ملی برای «نجات ایران» شد.
او ضمن دعوت ارتشیان به حمایت از مردم در صورت آغاز «قیام ملی»، از رهبران و جریانهای مختلف اپوزیسیون نیز خواست اختلافات و رقابتهای سیاسی را کنار بگذارند و با تمرکز بر هدف مشترک، برای گذار از جمهوری اسلامی همکاری کنند.
بخش سوم نامه عباس واحدیان شاهرودی از زندان وکیلآباد مشهد سخن آخر به برادران ارتشی همیشه یاور داشتم که پروردگار ایرانزمین شما دلاوران را برای روز موعود آزادی نگه داشته است. شما، برخلاف سپاه پاسداران که حافظ انقلاب اسلامی و حکومت دیکتاتوری هستند، سوگند خوردهاید که پیوسته نگهبان میهن و مردم باشید.
همانگونه که در بین شما اندک مزدورانی حضور دارند که در خدمت مقاصد ویرانگر رژیم هستند، در میان اعضای سپاه پاسداران و حتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز آزادگانی هستند که از آنچه بر سر ملتشان آمده رنج میکشند. از همه شما دلاوران میهندوست تمنا دارم چنانچه طبق انتظارات و شواهد موجود قیام ملی آغاز شد، با خلع سلاح خائنان به حمایت همهجانبه از مردم قیام کنید.
سوگند به ایران که در آینده، ملت و حکومت آزاد قدرشناس شما خواهند بود. خطاب به رهبران و چهرههای مطرح اپوزیسیون به رهبران، لیدرها و چهرههای مطرح اپوزیسیون، بهویژه در خارج از کشور، و همه هواداران آن بزرگواران: همه شما بزرگوارانی که به راستی دغدغه آزادی و نجات ایران دارید و هر کسی که با صداقت به مفاهیم دموکراسی و حق حاکمیت ملت ایران باورمند است، میگویم: بیایید یک بار برای همیشه، با سوگند به آفریدگار و این خاک به خونخفته، دست از تخریب یکدیگر بردارید و از همه توان سازماندهی، لجستیکی و تشکیلاتی خویش به طور هماهنگ علیه این رژیم بهره گیرید.
این نابکاران جنگطلب برای بقای خود، هرچند کوتاه، حاضرند ایرانمان را به سرزمین سوخته مبدل سازند و تنها راه مقابله با این نقشه شوم، قیام ملی ماست. تمنا دارم از هر آنچه سبب بروز کینه و جدایی میان صفوف اپوزیسیون میشود، از جمله پرچمهای مختلف، فعلاً تا روز پس از آزادی ایران بپرهیزید.
در این شرایط ما نیاز به یک پرچم واحد، آن هم به رنگ سپید و صلح داریم که بتواند بهانه کشتار و سرکوب ملت را خنثی نماید. امروز در این نامه که حکم سند دستنویسم را دارد، اعلام میدارم که اگر چنانکه کنفدراسیون تشکیل دهید، هیچ سمتی، نه امروز و نه در آینده، برای خود نمیخواهم.
دبیرکل، اعضای شورای عالی و همه مقامات را از بین خود انتخاب کنید و به این جنگ ناامیدکننده احزاب پایان دهید، اگر به راستی دغدغه نجات ایران دارید. به همه مردم و رهبران سیاسی بگویید ما نمیخواهیم که شما از آرمان سیاسی خود بگذرید؛ بلکه میگوییم با هر اندیشهای، از امروز فقط برای نجات ایران بکوشید.
و به قوای سرکوبگر رژیم میگوییم: به واسطه بقای حکومت چند دزد و غارتگر وطنفروش، مردم خود را سلاخی نکنید و آینده خود و عزیزانتان را به طوفان خشم مردم گره نزنید. در انتها، من و همرزمانم در عمل و نه شعار ثابت نمودیم که حاضریم برای آزادی ایران و شما مردم بمیریم.
آیا شما حاضرید برای نجات و آزادی خود و عزیزانتان فداکاری کنید؟
پاینده و مانا ایران با احترام عباس واحدیان شاهرودی
