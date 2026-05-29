ایران وایر - پس از انتشار پست اخیر «دونالد ترامپ» در شبکه اجتماعی «سوشال تروث» درباره مفاد تفاهم‌نامه در حال تایید میان ایران و آمریکا، خبرگزاری رویترز، صورت گرفتن این تفاهم را تایید کرد اما به نقل از یک منبع ایرانی نوشت: «این تفاهم نهایی نشده و همچنین شامل نابودی مواد هسته‌ای و بازشدن تنگه هرمز نیست.»



رییس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر اورانیوم باشد.



رویترز به نقل از این منبع ایرانی اظهارات آقای ترامپ درباره نابودی اورانیوم ایران و بازشدن تنگه هرمز را رد کرد.



همزمان خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع ایرانی دیگر اظهارنظر رییس‌جمهور ایالات متحده دربارهٔ توافق احتمالی با ایران، را «آمیخته‌ای از راست و دروغ» توصیف کرد و نوشت در متن توافق بندی درباره باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض وجود ندارد و تفاهم بر سر نابودی ذخایر اورانیوم ایران نیز «بی‌اساس» است.



ترامپ بارها گفته است که اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند به دنبال ساخت چنین سلاح‌هایی نیستند.