ایندیپندنت - به گفته رافائل گروسی، رئیس آژانس هستهای سازمان ملل متحد، قزاقستان مایل است در صورت دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران، ذخیره اورانیوم غنیشده ایران را که در آستانه سطح تسلیحاتی قرار دارد، در خاک خود ذخیره کند.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، این پیشنهاد را در جریان سفر این هفته او به آستانه مطرح کرده است.
قزاقستان در حال حاضر میزبان یک «بانک بینالمللی اورانیوم با غنای پایین» است که تحت نظارتهای جهانی اداره میشود؛ هدف این بانک، تضمین تامین سوخت نیروگاههای کشورهای عضو آژانس و همچنین پیشگیری از گسترش سلاحهای هستهای است.
گروسی با ابراز این باور که چنین ترتیبی میتواند مورد پذیرش ایران و آمریکا قرار گیرد، افزود: «ما مکانی را در اختیار داریم که این مواد [اورانیوم غنیشده ایران] میتواند به صورت ایمن در آنجا ذخیره شود.»