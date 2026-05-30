پیشگفتار

سقوط محمدرضا شاه پهلوی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و تحلیلی در بسیاری از کتاب‌ها و نظریه‌های سیاسی بوده است. از نگاه جمعی از پژوهشگران، عوامل مختلفی همچون کودتای ۲۸ مرداد، محدودیت آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی، عملکرد ساواک و دخالت‌های اقتصادی و سیاسی - از جمله نقش کارتل‌های نفتی - از مهم‌ترین علل تضعیف و فروپاشی رژیم پهلوی به‌شمار می‌آیند. با این حال، بسیاری از این تحلیل‌ها بیشتر در حد فرضیات باقی مانده‌اند و کمتر با شواهد قطعی و مستندات تاریخی تایید شده‌اند.

ارتجاع سیاه و سرخ

اصطلاح "ارتجاع سرخ و سیاه" نخستین بار توسط محمدرضا شاه پهلوی در بهمن‌ماه ۱۳۴۱، هم‌زمان با آغاز اصلاحات ارضی، مطرح شد. این واژه به نظر شاه، نمادی از اتحاد میان دو جریان مخالف جدی حکومتش بود: گروه‌های کمونیستی که وی آن‌ها را "ارتجاع سرخ" می‌نامید و مذهبیون سنت‌گرا که به "ارتجاع سیاه" شهرت یافتند. از دیدگاه شاه، "ارتجاع سیاه" شامل گروه‌های مذهبی رادیکالی بود که به شدت مخالف مدرنیزاسیون، اصلاحات ارضی و دستاوردهایی بودند که به زنان - مانند حق رأی- اعطا شده بود. شاه این گروه‌ها را متهم می‌کرد که با دیدگاه‌های ارتجاعی خود سد راه پیشرفت کشور هستند و در جهت تضعیف منافع ملی ایران عمل می‌کنند