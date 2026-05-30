رادیو بین المللی فرانسه - ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه با انتقاد از تمایل ارمنستان برای ادغام در اروپا، به ایروان هشدار داد که چنین مسیری ممکن است به آنچه «سناریوی اوکراینی» نامیده میشود منجر گردد.
او این اظهارات را در جریان نشست خبری پس از اجلاس اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان و در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد.
رهبر روسیه بهطور مستقیم میان این موضوع و رویدادهای اوکراین مقایسه انجام داد و ادعا کرد که جنگ تمامعیار در اوکراین از تلاشهای کییف برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا آغاز شده است.
با این حال، پوتین مدعی شد که مسکو مخالف روند اروپایی شدن اوکراین نبوده است.
او گفت: «بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا بود؛ و ما نیز با آن مخالفتی نداشتیم».
رئیس جمهوری روسیه همچنین به اظهارات کِستوتیس بودریس، وزیر امور خارجۀ لیتوانی نیز واکنش نشان داد؛ کسی که پیشتر در مصاحبهای با روزنامه سوئیسی NZZ گفته بود در صورت بروز درگیری مستقیم، ناتو قادر است به سرعت تأسیسات نظامی روسیه در منطقه کالینینگراد را نابود کند.
پوتین در پاسخ به این اظهارات تهدید کرد هر کشوری که تلاش کند به این منطقه حمله کند را «با خاک یکسان» خواهد کرد.
این در حالی است که روابط میان مسکو و ایروان مدتهاست در وضعیت بحرانی قرار دارد. مقامات ارمنستان، روسیه را متهم میکنند که به تعهدات امنیتی خود، بهویژه در جریان تشدید تنشها در قرهباغ کوهستانی، عمل نکرده است.
در این شرایط، ایروان به سمت نزدیکی با شرکای غربی حرکت کرده و عملاً مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) را به حالت تعلیق درآورده است.
پیش از این نیز خبرنگار بخش اوکراینی رادیو بینالمللی فرانسه دربارۀ هشتمین اجلاس «جامعه سیاسی اروپا» که در ایروان برگزار شد، گزارش داده بود که پس از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین در این نشست، وزارت خارجۀ روسیه به شدت از اقدامات ایروان ابراز نارضایتی کرده و سفیر ارمنستان در مسکو را برای ارائۀ توضیح فراخوانده بود.