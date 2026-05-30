Saturday, May 30, 2026

صفحه نخست » پوتین ارمنستان را به «سناریوی اوکراینی» تهدید کرد

putin.jpgرادیو بین المللی فرانسه - ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با انتقاد از تمایل ارمنستان برای ادغام در اروپا، به ایروان هشدار داد که چنین مسیری ممکن است به آنچه «سناریوی اوکراینی» نامیده می‌شود منجر گردد.

او این اظهارات را در جریان نشست خبری پس از اجلاس اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان و در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد.

رهبر روسیه به‌طور مستقیم میان این موضوع و رویدادهای اوکراین مقایسه انجام داد و ادعا کرد که جنگ تمام‌عیار در اوکراین از تلاش‌های کی‌یف برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا آغاز شده است.

با این حال، پوتین مدعی شد که مسکو مخالف روند اروپایی شدن اوکراین نبوده است.

او گفت: «بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا بود؛ و ما نیز با آن مخالفتی نداشتیم».

رئیس جمهوری روسیه همچنین به اظهارات کِستوتیس بودریس، وزیر امور خارجۀ لیتوانی نیز واکنش نشان داد؛ کسی که پیش‌تر در مصاحبه‌ای با روزنامه سوئیسی NZZ گفته بود در صورت بروز درگیری مستقیم، ناتو قادر است به سرعت تأسیسات نظامی روسیه در منطقه کالینینگراد را نابود کند.

پوتین در پاسخ به این اظهارات تهدید کرد هر کشوری که تلاش کند به این منطقه حمله کند را «با خاک یکسان» خواهد کرد.

این در حالی است که روابط میان مسکو و ایروان مدت‌هاست در وضعیت بحرانی قرار دارد. مقامات ارمنستان، روسیه را متهم می‌کنند که به تعهدات امنیتی خود، به‌ویژه در جریان تشدید تنش‌ها در قره‌باغ کوهستانی، عمل نکرده است.

در این شرایط، ایروان به سمت نزدیکی با شرکای غربی حرکت کرده و عملاً مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) را به حالت تعلیق درآورده است.

پیش‌ از این نیز خبرنگار بخش اوکراینی رادیو بین‌المللی فرانسه دربارۀ هشتمین اجلاس «جامعه سیاسی اروپا» که در ایروان برگزار شد، گزارش داده بود که پس از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در این نشست، وزارت خارجۀ روسیه به ‌شدت از اقدامات ایروان ابراز نارضایتی کرده و سفیر ارمنستان در مسکو را برای ارائۀ توضیح فراخوانده بود.

مطلب قبلی...
hellfire2.jpg
حمله موشکی امریکا به کشتی عازم ایران؛ هلفایر موتور شناور را از کار انداخت
مطلب بعدی...
rp.jpg
رضا پهلوی: سگ وحشی در نهایت دست شما را گاز می‌گیرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»
one30.jpg
مراسم ختم خواهر سید محمد خاتمی در یزد
oholic15.jpg
چطور دختر همسایه شد همسر لیونل مسی؟
goftar17.jpg
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی در لندن
daily16.jpg
استوری علی کریمی برای نوه جنجالی مکارم شیرازی + ویدیو
daily29.jpg
ایرن اولین بازیگری که نقشهای سکسی بازی کرد
goftar29-1.jpg
گزارش مجله اوکی دبی از ورود سام اصغری به هالیوود

از سایت های دیگر

دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
کاریکاتور: بیلاخ! بدون شرح

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
اجرای غافلگیر کننده موسیقی در مراسم وداع با احمد پژمان
goftar29.jpg
سهراب پاکزاد (که بعد از انتشار ویدئو کنسرتش بازداشت شد) کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy