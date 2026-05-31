بهار ۱۳۶۰ یکی از تعیین‌کننده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است؛ فصلی که در آن سرنوشت انقلاب ۱۳۵۷ رقم خورد. در این دوران، نزاع اصلی نه میان چند شخصیت سیاسی، بلکه میان دو دیدگاه درباره ماهیت نظام سیاسی بود: حاکمیت مردم یا حاکمیت فرد؛ آزادی یا استبداد؛ جمهوریت یا ولایت.

انقلابی که با شعار «استقلال، آزادی» به پیروزی رسیده بود، تنها دو سال بعد در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفت. آیا رأی مردم مرجع نهایی تصمیم‌گیری است یا اراده فردی که خود را فراتر از رأی ملت می‌داند؟

مرور رویدادهای اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ نشان می‌دهد که چگونه راه مراجعه به مردم بسته شد، چگونه آزادی به جرم تبدیل گردید و چگونه زمینه برای استقرار استبدادی جدید فراهم شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۰

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور منتخب مردم، در هشداری تاریخی خطاب به خمینی و مردم ایران اعلام کرد:

«هر اندازه آزادی ضرر داشته باشد، هزار و یک استبداد ضرر دارد. بدون آزادی، استقلال به دست نمی‌آید و بدون این دو، اسلام بی‌محتوا است.»