ملتی که تاریخ، دانش و ثروتش تباه شود،

ترس و بیداد و نادانی بر او فرمان می‌راند

و آنگاه زوال می‌یابد.

ترس، خرافات، دروغ، ریا، آز، اولاد خودکامگی‌اند. خودکامگی سرآغاز زوال است.

شادمانگی و سرخوشی نشانهٔ بلوغ و اندوهوارگی و سوگوارگی نشان زوال است.

آزادی و مسئولیت‌پذیری نشان بالندگی و بندگی و فرافکنی نشان زوال است.

در دوزخ زوال، لهیب سوزان نفرت، کینه، دشمنی و ناسزا را می‌توان دید.