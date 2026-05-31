اولین کسی که گفت «ایران یه زندان بزرگه» از کجا شنیده بود؟

رفیق، معلومه از خود زندان شنیده بود. چون خودش هم زندانی همین زندان بود.

می‌گی چرا ندیدیش؟ چون وقتی زندان این‌قدر بزرگ باشه، آدم فقط زندانبان و چند نفر دور و بر خودش رو می‌بینه. زندان فقط زندانی و زندانبان نیست؛ راهرو داره، بند داره، سلول انفرادی داره، خبرچین داره، قاچاقچی داره، آدم حسابی داره، آدم فراری داره.

هر جور حساب می‌کنم، این تعبیر «زندان بزرگ» از همه اون توصیف‌های دیگه دقیق‌تره؛ یکی می‌گه خط مقدم جنگه، یکی می‌گه خاورانی پر از لاله‌های رنگارنگه، یکی می‌گه قبرستون رؤیاهاست. اما زندان بزرگ، همه اینا رو یه‌جا تو خودش جا می‌ده.

زندانی داره، زندانبان داره، دیوار داره، تفکیک داره، جرم‌سازی داره، فرار تحت نام مهاجرت داره، بندهای مختلف داره. هر چی درباره زندان بگی، یه مصداقش رو می‌شه پیدا کرد.

اما یه سؤال بزرگ می‌مونه: